Sezon na kleszcze trwa niemal cały rok - od końca lutego do listopada. Zwykle pajęczaki te zasiedlają lasy, łąki, ogrody, skwery, parki i trawniki. W dużej ilości pojawiają się na styku ekosystemów - na przykład na pograniczu lasu i pola, chociaż nie jest to regułą.

Czy kleszcze mogą pojawić się w domu?

Liczebność populacji zależy także od określonego regionu Polski, a jej wzrostowi sprzyja ocieplający się klimat. Powiedzmy sobie szczerze: nie ma w naszym kraju regionu, w którym nie spotyka się kleszczy. A to oznacza, że warto dowiedzieć się, jak się przed nimi chronić.

Wybierając się na wycieczkę do lasu, warto założyć odpowiednie ubranie i użyć specyfików odstraszających pajęczaki. Należy jednak pamiętać, że kleszcze mogą też pojawić się też w domu. Jak to możliwe? Bardzo prosto - zarówno domownicy, jak i czworonożni pupile mogą być dla nich doskonałym środkiem transportu.

Kleszcze w domu – gdzie ich szukać?

Jeśli pajęczak nie wbije się w skórę, oznacza to tylko jedno - spadnie z ubrania i będzie szukał przytulnego miejsca do zamieszkania i… rozmnożenia się. Chociaż kleszcze w domu pojawiają się naprawdę rzadko, bo nie jest to ich naturalne środowisko występowania, kiedy już znajdą się w pomieszczeniu, mogą narobić sporych problemów. Gdzie najczęściej bytują?

W miejscach ciepłych, wilgotnych i spokojnych, czyli imitujących ich naturalne środowisko życia. Lubią ukrywać się pod listwami przypodłogowymi. Często kleszcze w mieszkaniu spotyka się też na brzegach zasłon.

Kiedy należy podnieść alarm? Gdy w tych miejscach zauważysz dużą ilość przezroczystych, brązowych lub czarnych kuleczek przypominających na pierwszy rzut oka kawior. W rzeczywistości mogą to być jajeczka kleszczy. Tworzą one skupiska, nazywane potocznie gniazdami.

Jak pozbyć się kleszczy z domu?

Co zrobić, kiedy odkryjesz "gniazdo" kleszczy w domu? Pierwszym krokiem jest zebranie i wyrzucenie jajeczek. Pamiętaj, aby czynność tę wykonywać w rękawiczkach. Następnie miejsce, w którym bytowały pajęczaki, należy dokładnie wyczyścić i spryskać odstraszającymi je preparatami. Możesz użyć gotowych środków dostępnych w sklepach albo sięgnąć po ekologiczne, naturalne sposoby – bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska.

W tej drugiej kategorii doskonale sprawdzą się olejki eteryczne o intensywnym ziołowym aromacie. Na kleszcze w mieszkaniu najlepiej sprawdzi się olejek rozmarynowy, lawendowy, cytrusowy albo geraniowy. Najlepiej rozcieńczyć go z wodą lub odrobiną oliwy i spryskać miejsce, w którym pojawiły się kleszcze. Dodatkowy plus: w domu będzie roztaczał się piękny zapach. Taki naturalny preparat możesz też stosować na ubranie albo na skórę – przed wyjściem do lasu.

Kleszcze były, są i będą organizmami występującymi w naturze. Nie oznacza to jednak, że nie możemy się przed nimi bronić: tym bardziej że istnieją skuteczne, naturalne sposoby na to, aby je odstraszyć.

Jakie choroby przenoszą na ludzi kleszcze?

Lista potencjalnych schorzeń, jakich możemy się nabawić jest bardzo długa. Wśród tych najczęściej spotykanych należy wymienić:

Borelioza z Lyme: jest to choroba wywoływana przez bakterie z rodzaju Borrelia, które są przenoszone przez kleszcze. Charakteryzuje się różnorodnością objawów, które mogą obejmować zmiany skórne, problemy neurologiczne, dolegliwości stawowe oraz, w późniejszym etapie, problemy z sercem. Pierwszym i często pojawiającym się objawem jest rumień wędrujący w miejscu ukąszenia.

Kleszczowe zapalenie mózgu : to wirusowa choroba przenoszona przez te pajęczaki, która atakuje ośrodkowy układ nerwowy, prowadząc do zapalenia mózgu i opon mózgowych. Objawy początkowe mogą przypominać grypę, ale w cięższych przypadkach choroba może prowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu lub nawet śmierci. Warto zaszczepić się przeciw KZM.

Babeszjoza : wywoływana przez pasożyty z rodzaju Babesia, jest często nazywana „malarią północy". Pasożyty te atakują czerwone krwinki, co może prowadzić do anemii, gorączki, dreszczy i osłabienia. Choroba ta jest mniej znana, ale może być poważna, szczególnie dla osób z osłabionym układem odpornościowym.

Anaplazmoza ludzka : jest to bakteryjna choroba przenoszona przez kleszcze, wywoływana przez bakterie Anaplasma phagocytophilum. Objawy mogą obejmować gorączkę, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, zmęczenie oraz w niektórych przypadkach może dojść do poważniejszych komplikacji, takich jak uszkodzenie narządów.

Erlichioza : podobnie jak anaplazmoza, erlichioza jest bakteryjną chorobą przenoszoną przez kleszcze, ale wywoływaną przez różne gatunki bakterii z rodzaju Ehrlichia. Objawy często przypominają grypę i mogą obejmować gorączkę, bóle głowy, mięśni, zmęczenie oraz w niektórych przypadkach prowadzić do poważniejszych problemów zdrowotnych.

Pamiętaj, każde podejrzenie ugryzienia przez kleszcza od razu należy skonsultować z lekarzem. To tylko wybrane schorzenia, które przenoszą te pajęczaki. Lepiej więc dmuchać na zimne i zawczasu pozbyć się ich z domu.

red / polsatnews.pl