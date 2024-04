Szlaki turystyczne dla początkujących. 10 najlepszych propozycji

Jakie szlaki turystyczne wybrać, gdy dopiero zaczynamy przygodę z górami? Stara zasada mówi, by mierzyć siły na zamiary. Jeśli od dawna nie uprawiałeś aktywnie żadnego sportu, to nie warto decydować się na wielogodzinną wyprawę nawet w tak komercyjne regiony, jak Beskid Śląski, Mały czy Żywiecki. Musisz pamiętać też o tym, że na szlak najlepiej wyjść przed południem. Dlaczego? Można tu wskazać na kilka kluczowych kwestii:

z pewnością łatwiej będzie ci znaleźć miejsce na parkingu,

temperatury są wtedy niższe, więc najtrudniejsze odcinki trasy, gdzie trzeba iść pod górę, pokonasz zachowując komfort termiczny,

zachowasz sporą rezerwę czasową, dzięki czemu pokonasz cały szlak w ciągu dnia, gdy jeszcze będzie jasno.

Gdy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z górami, pamiętaj też o tym, że możesz odrobinę ułatwić sobie życie i skorzystać z wyciągu. To świetne rozwiązanie, które docenią nie tylko osoby o gorszej kondycji, ale też rodzice małych dzieci lub osoby starsze. Praktycznie we wszystkich głównych pasmach górskich w Polsce takich atrakcji nie brakuje.

Dobrym pomysłem jest też tworzenie tzw. pętelek, czyli szlaków, gdzie wejście i zejście ze szczytu odbywa się innymi szlakami, które łączą się w dokładnie tych samych punktach, na przykład na parkingach lub w centrach miast, z których rozpoczynałeś swoją wędrówkę.

Masz już wytypowany szlak turystyczny, ale boisz się, że zgubisz drogę? Jest na to prosty sposób

Pamiętaj, że czasy, kiedy turyści mieli do swojej dyspozycji tylko papierową mapę, już dawno się skończyły. Możesz skorzystać z aplikacji mobilnych dostępnych na Androida oraz Apple iOS. Te najpopularniejsze to:

Szlaki,

Mapa Turystyczna,

Komoot,

Mapy.cz.

Nawet darmowe wersje tych aplikacji bez trudu doprowadzą cię do celu. Pamiętaj jednak o tym, że w górach wciąż są miejsca, gdzie bardzo trudno o zasięg LTE, nie mówiąc już nawet o 5G. Warto więc przed wyjazdem pobrać pliki map na swój telefon. Wymienione wyżej aplikacje dają taką możliwość.

Co wziąć ze sobą na turystyczny szlak?

Wiosna i lato to czas, kiedy na szlaku można spotkać naprawdę wielu piechurów. Zawsze, bez względu na pogodę, warto zabrać ze sobą:

małą apteczkę pierwszej pomocy (najlżejsze z nich ważą zaledwie 300-500 gramów),

koszulkę na przebranie,

dodatkową warstwę odzieży wierzchniej, np. bluzę,

odpowiedni zapas wody lub napój energetyczny – pamiętaj, że w górach obowiązuje zasada, że śmieci zabieramy ze sobą i wyrzucamy tylko w miejscach do tego przeznaczonych,

słodki posiłek, na przykład baton energetyczny, by szybko podładować akumulatory,

krem z filtrem,

spray na owady,

ładowarkę do telefonu i/lub powerbank.

Gdzie warto wybrać się w góry: oto TOP10 świetnych szlaków turystycznych dla początkujących

Przygotowaliśmy dla was kilka propozycji tras znajdujących się w wielu pasmach górskich w Polsce. Tworząc tę listę, szukaliśmy ciekawych, czasem tych nieco mniej uczęszczanych szlaków, które dają sporo frajdy i zapewnią piękne widoki. Zaczynajmy.

Beskid Śląski: Jaworze Nałęże – Błatnia – Jaworze Nałęże

polsatnews.pl Widok ze szczytu Błatnia

Prosta, obliczona zaledwie na 3 godziny trasa, która rozpoczyna się na dużym, darmowym parkingu. Wyruszamy czerwonym szlakiem, którym po mniej więcej dwóch godzinach docieramy do schroniska pod Błatnią. Można wrócić dokładnie tą samą trasą, jednak polecamy zejście szlakiem niebieskim (tzw. szklanym). Po drodze można zwiedzić m.in. stare chaty drwali. Ze szczytu rozciąga się piękny widok na pobliskie miejscowości. Można też przespacerować się dalej żółtym szlakiem ku Jaskini Dującej.



Trasa TUTAJ

Beskid Śląski: Skrzyczne – Malinowska Skała – Skrzyczne (wyciągiem)

polsatnews.pl Wędrówka nie powinna zająć więcej niż 2,5 godziny

Świetna trasa dla osób w każdym wieku, także dla seniorów i dla dzieci. Młodzież z pewnością doceni atrakcję, jaką będzie wjazd na szczyt wyciągiem. Następnie, niemal płaską, szeroką ścieżką, kierujemy się zielonym szlakiem ku Malinowskiej Skale, która uchodzi za jeden z ładniejszych punktów widokowych w Beskidzie Śląskim. Cała wycieczka, wraz z powrotem, to 9-kilometrowa wędrówka, która nie powinna potrwać dłużej niż 2,5 godziny.

Trasa TUTAJ

Beskid Śląski: wyciągiem na Czantorię i dalej na Soszów Wielki

Kolejna komercyjna trasa dla osób, które cenią sobie zarówno bliskość natury, jak i cywilizację dosłownie na wyciągnięcie ręki. Pierwsze podejście na Czantorię (wyciąg nie dociera na sam szczyt) i zejście ze szczytu może trochę zmęczyć, jednak późniejsza trasa czerwonym szlakiem na Soszów wynagrodzi to pięknymi widokami. Wracamy dokładnie tą samą drogą. Warto zawczasu sprawdzić, o której godzinie jest ostatni zjazd kolejki!

Trasa TUTAJ

Beskid Mały: Międzybrodzie Żywieckie – Góra Żar – Międzybrodzie Żywieckie

O górze Żar i jej tajemnicach napisano już naprawdę sporo. Czy to prawda, że okrągłe przedmioty same, wbrew zasadom fizyki, poruszają się tam pod górkę? Najlepiej sprawdzić to osobiście. Z Międzybrodzia wyruszamy czarnym szlakiem, którym docieramy na szczyt. Na miejscu działa kilka restauracji. Co warto odnotować, można tam też dotrzeć górskimi serpentynami lub wyciągiem. My jednak wybierzemy wariant ambitny. Ze szczytu można wrócić zielonym szlakiem, przez przełęcz Isepnicką, tworząc 8,5-kilometrową pętelkę. Całą trasę można pokonać w niespełna trzy godziny.

Trasa TUTAJ

Góry Opawskie: Jarnołtówek – Biskupia Kopa – Jarnołtówek

polsatnews.pl Widok z Biskupiej Kopy





Prosta, dość krótka wyprawa, w czasie której pokonasz około siedem kilometrów. Sugerowany czas przejścia to 2,5 godziny. Na szczycie, znajduje się wieża widokowa, z której roztacza się piękna panorama na okoliczne pasma górskie. Przez całą wyprawę będzie ci towarzyszył szlak czerwony. Spora ilość osób starszych, ale i rodziców z małymi dziećmi podpowiada, że zdobycie tego szczytu nie powinno wiązać się z problemami.

Trasa TUTAJ

Góry Stołowe: Karłów – Szczeliniec – Pasterka – Karłów

O tym, że jest to prosta eskapada, z którą powinien poradzić sobie nawet początkujący turysta, najlepiej świadczy to, że sporą część trasy pokonamy ścieżką dydaktyczną, skąd rozpoczniesz wyprawę: najpierw żółtym, a następnie zielonym szlakiem.

Nieopodal schroniska na Szczelińcu znajduje się punkt widokowy, a sama trasa jest dość mocno skomercjalizowana – na pewno nie zabraknie okazji, by zaopatrzyć się w zimny napój lub zjeść coś smacznego.

Ze szczytu można zawrócić i szybko wrócić do miasteczka, jednak o wiele lepszym wyborem będzie "pociągnięcie" wyprawy dalej, zielonym szlakiem do schroniska PTTK na Pasterce. To mały, malowniczy obiekt, który z pewnością warto odwiedzić. Po chwili odpoczynku ruszamy dalej, łagodnym, wręcz płaskim odcinkiem żółtego szlaku. Teraz, na węźle wystarczy już tylko odbić w ścieżkę, którą oznakowano znakami niebieskimi, ominąć raz jeszcze Szczeliniec i zakończyć wyprawę w Karłowie. Łączna długość trasy to 8,5 km, a deklarowany czas przejścia raczej nie przekroczy trzech godzin.

Trasa TUTAJ

Pieniny: Sromowce Niżne – schronisko PTTK "Trzy Korony" – Polana Kosarzyska – Przełęcz Szopka – Sromowce Niżne

Prosta technicznie trasa dla tych nieco bardziej zaprawionych na szlaku turystów. Ostatnie podejście, od Polany Kosarzyskiej do Trzech Koron będzie wymagać już nieco więcej wysiłku. Na szczęście zawsze można skrócić trasę: dotrzeć do polany, a następnie zawrócić. Wyprawa rozpoczyna się w miejscowości graniczącej ze Słowacją - to świetna okazja, by odwiedzić naszych sąsiadów i skosztować ich regionalnych specjałów.

Najpierw pójdziesz szlakiem żółtym - ten doprowadzi cię do schroniska, i dalej do Szopczańskiego Potoku. Tam należy odbić w szlak zielony. Po chwili dotrzesz do wspomnianej wcześniej Polany Kosarzyskiej. W tym miejscu można zawrócić lub… zmierzyć się z Trzema Koronami.

Jeśli wybierzesz ten drugi wariant, musisz odbić w szlak niebieski. Wyprawę zakończysz podążając za żółtym oznakowaniem PTTK. Trzy Korony to zdaniem wielu osób jeden z najwdzięczniejszych szczytów do fotografowania. Swoje robi też bliskość wielkich, majestatycznych Tatr. Całą trasę o długości 9 km pokonasz w 3 godziny.

Trasa TUTAJ

Beskid Niski: Bartne - Banica - Bacówka "Bartne" - przełęcz Majdan - Bartne

Ciekawa trasa dla osób, które przede wszystkim cenią sobie spokój na szlaku. Beskid Niski wciąż nie jest tak skomercjalizowany jak np. Beskid Śląski lub Mały. Zdarza się, że nawet w pogodne, słoneczne dni, osób na szlakach będzie raczej niewiele.

Wyprawę rozpoczynasz we wsi Bartne - wejście na żółty szlak znajduje się nieopodal tamtejszej cerkwi. Obok znajduje się nieduży parking. Pierwsze podejście, w kierunku na Banicę jest dość strome. Warto odpowiednio rozłożyć siły. Za Banicą odbijasz w szlak niebieski, którym dotrzesz do malowniczo położonej bacówki.

Teraz, by "domknąć pętelkę", musisz podążać za czerwonymi znakami. Od tego odcinka będziesz już tylko schodzić w dół, nie ma mowy o żadnych dużych podejściach. Na przełęczy Majdan zobaczysz charakterystyczne żółte oznakowanie – dotrzesz nim do wsi Bartne, skąd rozpoczęła się wyprawa. Łączny dystans, jaki pokonasz to 14 km. Całą trasę można przejść w 4-4,5 godziny.

Trasa TUTAJ

Bieszczady: Lutowiska – Chata Socjologa – Lutowiska

A gdyby tak rzucić wszystko i… powędrować po Bieszczadach? Na przykład z dzieckiem lub z osobami starszymi? To możliwe. Przykładem ciekawej, dość niszowej, a oferującej piękne widoki trasy, jest kolejna z naszych propozycji.

Wyprawa rozpoczyna się we wsi Lutowiska, znajdującej się zaledwie kilka kilometrów od granicy z Ukrainą. Możesz zaparkować przy wiacie wędrowca i wyruszyć zielonym szlakiem, przemierzając malowniczy Park Krajobrazowy Doliny Sanu. Po drodze miniesz Otryt, a podążając dalej za zielonym oznakowaniem, dotrzesz do niewielkiej Chaty Socjologa, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na pobliskie szczyty.

Warto zwrócić uwagę na kilka prostych zasad, jakimi rządzi się Chata Socjologa, bo te mogą przypaść do gustu wielu osobom, które chciałyby odpocząć od cywilizacji:

nie ma tam prądu,

przy chatce nie działa żaden sklep,

jeśli chcesz skorzystać z noclegu, do dyspozycji są tylko drewniane prycze, jednak musisz mieć ze sobą swój śpiwór,

wędrowcy spotykają się wieczorami na wspólne śpiewanie przy ognisku.

Gdy już odpoczniesz od cywilizacji, do wsi Lutowiska możesz wrócić w dokładnie ten sam sposób: szlakiem zielonym. Cała wyprawa nie powinna zająć więcej niż 2,5 godziny. Odległość, jaką pokonasz to niespełna 7 km.

Góry Świętokrzyskie: Bęczków – św. Katarzyna – Bęczków

Góry Świętokrzyskie to świetna opcja dla osób z centralnych regionów Polski, które z różnych względów nie mogą wybrać się w Karpaty lub Sudety. Poza izolacją od innych pasm górskich wyróżnia je też niewielka wysokość względna oraz bardzo mało przewyższeń - a to świetne warunki dla początkujących piechurów.

Mimo tego, że proponowana przez nas trasa liczy sobie aż 16 km, a jej pokonanie zajmuje 4,5 godziny, to pod kątem technicznym jest to bardzo prosty szlak. Możesz zaparkować pojazd przy ulicy Zaskale, a następnie odnaleźć czerwony szlak nieopodal Wymyślonej.

Po dłuższej chwili dotrzesz do szczytu św. Katarzyny, gdzie znajduje się też kilka źródełek z wodą, piękny kościół oraz lokale gastronomiczne. Co, jeśli nie czujesz się na siłach, by pokonać taką odległość? Zawsze możesz zaparkować w Krajnie Pierwszym, przy Pogorzelu, gdzie znajduje się spory parking. Rozpoczynając tam swoją wędrówkę, całą trasę powinno udać się przejść w 50 minut.

red / polsatnews.pl