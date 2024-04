- Hamas przeanalizuje tę propozycję i przedstawi swoją odpowiedź - przekazał jeden z przywódców palestyńskiej organizacji, Chalil Al-Hajja. To odpowiedź na oficjalną izraelską propozycję rozejmu, która pojawiła się po wizycie egipskich mediatorów. Izrael "daje ostatnią szansę" negocjacjom, choć nie zaprzestaje ataków wokół Rafah - ostatniego miasta w Strefie Gazy pod kontrolą Hamasu.

Trwający od 7 października konflikt między Hamasem a Izraelem pochłonął życie co najmniej 1170 osób po stronie izraelskiej i prawie 35 tys. mieszkańców Strefy Gazy, a negocjacje na długo utknęły w martwym punkcie. To jednak może wkrótce się zmienić.

Po piątkowej wizycie egipskich mediatorów w Izraelu, ulokowane w Jerozolimie władze zdecydowały się na przedstawienie Hamasowi propozycji zawieszenia broni i wymiany zakładników, poinformowało AFP. Izraelskie władze oświadczyły, że "dają ostatnią szansę" negocjacjom zanim ostatecznie uderzą na miasto Rafah - ostatni bastion Hamasu.

Hamas rozważa propozycję Izraela. Możliwy przełom w negocjacjach

- Hamas otrzymał dziś oficjalną odpowiedź syjonistycznej okupacji na propozycję przedstawioną egipskim i katarskim mediatorom 13 kwietnia - przekazał w sobotę Chalil Al-Hajja, cżłonek kierownictwa Hamasu, który obecnie przebywa w Katarze. - Ruch przeanalizuje tę propozycję i przedstawi swoją odpowiedź - oświadczył w cytowanym przez AFP komunikacie.

Hamas wcześniej nalegał na trwałe zawieszenie broni, na co nie zgadzała się Jerozolima.

Jednocześnie pojawiły się doniesienia o nowym izraelskich atakach w nocy z piątku na sobotę wokół oblężonego Rafah - ostatniego miasta w Strefie Gazy, gdzie nie wkroczyła jeszcze izraelska armia.

Wojna w Strefie Gazy. Międzynarodowe starania o pokój

Egipt, Katar i Stany Zjednoczone od wielu miesięcy bezskutecznie dążą do zawieszenia broni w Strefie Gazy. Ostatni raz udało się to w listopadzie - wtedy na tydzień wstrzymano walki i doprowadzono do wymiany 80 izraelskich zakładników na 240 Palestyńczyków przetrzymywanych w izraelskich więzieniach.

Według cytowanego przez agencje serwisu Al-Qahera News mającego związki z egipskim wywiadem, doszło do "zauważalnego postępu w zbliżaniu poglądów delegacji egipskiej i izraelskiej"

Wojna w Strefie Gazy znalazła się również w programie Światowego Forum Ekonomicznego, który w niedzielę rozpocznie się w Rijadzie. Na poniedziałek zaplanowano sesję poświęconą Strefie Gazy, w której wezmą udział nowo mianowany premier Palestyny Mohammed Mustafa, premier Egiptu Mostafa Madbouly i Sigrid Kaag, koordynator pomocy ONZ dla Strefy Gazy.