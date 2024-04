Szkoła Podstawowa nr 113 we Wrocławiu wprowadziła zakaz używania telefonów przez uczniów. Młodzi mogą skorzystać z urządzenia tylko do kontaktu z rodzicami, po uzyskaniu zgody nauczyciela.

Zakaz wprowadzono w zeszłym piątek. Jak podaje szkoła, zmiany zostały zapisane w statucie. "Za zgodą nauczyciela dziecko może skorzystać z telefonu, by skontaktować się z rodzicem" - czytamy w mediach społecznościowych Szkoły Podstawowej nr 113 we Wrocławiu.





- Wcześniej dzieci mogły korzystać z nich podczas jednej przerwy, ale nie zdało to egzaminu - powiedziała dyrektorka placówki Marta Hołub w rozmowie z Radiem Wrocław.

- Zapewniali mnie, że korzystają z librusa, sprawdzają, co zadane, ze przygotowują się do lekcji. W praktyce widziałam tylko gry, gry, gry i zgarbionych uczniów, ślepnących od ekranów - przekazała.

Zakaz używania telefonów w szkołach. Apel do ministrów

Instytut Spraw Obywatelskich zaapelował niedawno do ministrów edukacji oraz cyfryzacji o wprowadzenie zasad higieny cyfrowej. Zakładają one zakaz wnoszenia smartfonów i smartwatchów do szkół w całej Polsce.

"W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży, oczekujemy, że w szkołach wejdzie w życie od 1 września 2024 roku całkowity zakaz używania telefonów komórkowych lub innych indywidualnych urządzeń elektronicznych, chyba że urządzenie to stanowi pomoc naukową" - podkreślono w liście do ministrów.

Jak tłumaczy instytut, jednolite zasady higieny cyfrowej zdecydowanie ograniczą "negatywny wpływ telefonów komórkowych lub innych indywidualnych urządzeń elektronicznych na zdrowie polskich dzieci".

Podobne zakazy obowiązują między innymi we Francji, Hiszpanii, Szwecji czy Holandii.