Czesław Siekierski spotkał się w sobotę z rolnikami z województw podkarpackiego oraz lubelskiego. Jak stwierdził, zamieszkujący te regiony najmocniej odczuli skutki napływy zbóż i innych towarów z Ukrainy. W związku z tym zapowiedział, że dopłaty z rządowego programu pomocy dla rolników będą otrzymywać ci mieszkający na terenach przygranicznych.

Zielony Ład. Minister rolnictwa chce "przeglądu"

Minister rolnictwa z PSL poinformował również, że rząd chce wspólnie z rolnikami wykonać przegląd Zielonego Ładu. - Umówiliśmy się również do przygotowania systemowego rozwiązania w różnych obszarach rolnictwa. Ma to być realizowane na szczeblu centralnym z udziałem różnych grup rolników. W tym celu muszą być powołane międzyresortowe zespoły, bo problemy rolnictwa nie rozwiąże tylko Ministerstwo Rolnictwa - opisał, cytowany przez Radio Lublin.

Zapowiedział ponadto m.in. przygotowanie ustawy, która rozwiązywałaby problem dzierżaw, w taki sposób, żeby umowy były korzystne dla obu stron. - W tym celu musimy zdefiniować pojęcie "aktywnego rolnika", ale taka definicja nie może odbywać się kosztem kogokolwiek - zastrzegł.

Tranzyt na granicy Polski z Ukrainą. Wojewoda zapowiada uszczelnienie

Siekierski powiedział również, że sobotnie rozmowy z rolnikami dotyczyły także tego, na jakich warunkach ukraińskie rolnictwo będzie mogło wstąpić do Unii Europejskiej, żeby to wejście "nie naruszyło stabilności polskiego rolnictwa". - Rozmawialiśmy o opłacalności, bo dziś jest opłacalność bardzo słaba. Bo to nie tylko ceny paliwa i nawozów, ale też energii - powiedział.

Obecna na spotkaniu wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zapowiedziała z kolei, że w maju odbędzie się na spotkanie, w którym udział wezmą wszystkie służby, które pracują na granicy polsko-ukraińskiej. - Chcemy porozmawiać, co można zrobić lepiej i więcej na granicy, aby była ona szczelna. Chodzi też o uszczelnienie tranzytu - wyjaśniła.