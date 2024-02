- Spotkanie było o wiele, wiele dłuższe, ponieważ rozmawialiśmy o bardzo konkretnych propozycjach. Wysuwali je liderzy grup protestujących z całej Polski - tłumaczył premier.

- W końcu wszyscy uwierzyliśmy, że jesteśmy po tej samej stronie - przyznał Tusk. Dodał, że wszyscy mają jeden cel, czyli "uchronienie polskiego i europejskiego rynku przed bardzo niesprawiedliwymi i miażdżącymi konsekwencjami decyzji o pełnej liberalizacji handlu z Ukrainą".

Premier: Przygotujemy precyzyjne postulaty polskiej strony

- Chcemy pomagać Ukrainie i będziemy pomagać Ukrainie - zapewnił. Zdaniem premiera protestujący podzielają jego opinię, że przejścia graniczne z Ukrainą powinny być "bezpieczne i otwarte dla transportów wojskowych i pomocy humanitarnej dla Ukrainy".

- Ustaliliśmy, że przygotujemy precyzyjne postulaty polskiej strony, nie tylko protestujących, ale też i rządu, jeśli chodzi o zmiany w Zielonym Ładzie. Nie chodzi o to, żeby go obalić, ale praktycznie wszystkie zapisy są w okresie wojny potężnym ciosem i muszą zostać zawieszone lub wycofane - zapewnił. Przekazał, że rolnicy są "gotowi w sposób elastyczny, ewolucyjny realizować Zielony Ład, ale nie zgadzają się na przymusowe egzekwowanie zapisów, które nie są do końca racjonalne, a z punktu widzenia rolnictwa polskiego są delikatnie mówiąc przesadzone". - Jestem po ich stronie - powiedział.

Premier poinformował, że o wspólnych działaniach mających na celu objecie embargiem produktów rolnych z Rosji i Białorusi. Przekazał również, że pojawił się postulat wprowadzenia gwarantowanej ceny minimalnej na zboże - na poziomie europejskim.

- Jest też postulat, żeby Unia Europejska sfinansowała zakup i transport zboża z rynków europejskich do krajów potrzebujących. Też to popieram. Chodzi o to, by uwolnić Europę od nadwyżki zboża. W Polsce to jest około 9 mln ton - powiedział.

Rolnicy poruszyli również kwestię malin i owoców miękkich.

Premier o zamknięciu granicy z Ukrainą. "Nie jest to wymarzony scenariusz"

Donald Tusk zapewnił, że rozmawiał z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem na temat możliwego zamknięcia granicy z Ukrainą dla celów handlowych. - Ukraina jest gotowa - powiedział.

- Ewentualna decyzja będzie obustronna i będzie miała swoje konsekwencje. To nie jest wymarzony scenariusz, ale taką możliwość musimy mieć na uwadze, jeśli nasze postulaty nie będą rezonowały ze stanowiskiem naszych partnerów w Brukseli i Ukrainie - powiedział.

Rolnicy zapowiadają kolejny protest

Rolnicy po spotkaniu z premierem przekazali, że na spotkaniu "nie zapadły żadne konkretne decyzje". Zapowiedzieli, że blokady będą kontynuowane.

Rozmowy rozpoczęły się po godz. 14 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". W spotkaniu uczestniczy premier Donald Tusk, minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski oraz wiceminister Michał Kołodziejczak.

Po wtorkowym proteście rolników demonstranci stwierdzili, że porozumienie nie zostało osiągnięte. Kolejny protest w Warszawie zaplanowano na 6 marca.