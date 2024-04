Pomoc dla rolników. Rząd podjął zdecydowane kroki

Jan Grabiec podkreślił, że rozporządzenie ma służyć temu, aby nadmiar zboża z magazynów przed żniwami został wyeksportowany.

- Przedsięwzięcie będzie finansowane z funduszu pomocy, który został utworzony przez rząd - sprecyzował szef KPRM. - Jest to rozwiązanie, które ma charakter doraźny, przejściowy i służy zdjęciu nadwyżki zbóż z polskiego rynku i ma działać w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy - podkreślił szef kancelarii premiera.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że rolnicy, którzy sprzedali zboże po zaniżonych cenach, nie stracą, a uzyskają odpowiednie wyrównanie.

- Propozycje działają nie od dnia dzisiejszego, a wstecznie, ponieważ negocjacje trwały wiele miesięcy. Nie chcemy stawiać w złej sytuacji tych rolników, którzy po spotkaniach z premierem chcieli sprzedać zboże, nawet po tych zaniżonych cenach. Oni także nie stracą, dostaną wyrównanie tak, aby ich sytuacja finansowa przed żniwami była na tyle dobra, aby pozwoliła na kontynuowanie działalności bez zakłóceń - stwierdził.

Rządowa pomoc dla rolników. Szczegółowe warunki dopłat

O stawkach dopłat mówił z kolei wiceszef resortu Michał Kołodziejczak. - Rozporządzenie jest skierowane do tych, którzy swoje zboża (żyto, pszenica, pszenżyto), sprzedali między 1 stycznia a 10 marca, otrzymają 200 zł dopłaty do tony, a w okresie od 11 marca do końca maja - 300 zł do tony - wyjaśnił.

Jak dodał, przekłada się to również na konkretną pomoc w odniesieniu do powierzchni - do hektara pszenicy 1620 zł w okresie od 11 marca do końca maja.

- Środki będą wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która ma całą dokumentację o stanie zasiewów. To musi być związane z określoną wielkością żeby nie było pewnych manipulacji. (...) Ten system informatyczny, który jest rozbudowany w ARiMR, pozwala nam tego uniknąć - sprecyzował minister rolnictwa Czesław Siekierski.

- Sytuacja na rynku jest trudna, są duże zapasy, ale widzimy, że już ta zapowiedź dopłat przyspieszyła sprzedaż i eksport. Mamy zwiększony eksport, w związku z tym jest nadzieja, że zdążymy opróżnić magazyny w sposób wystarczający - uważa polityk.