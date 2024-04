Wojsko Polskie zamówiło kolejne wyrzutnie Homar-K. Jednak pociski do nich nie będą produkowane w naszym kraju, ponieważ ta technologia należy do wykonawcy z Korei Południowej. Oznacza to konieczność kolejnych zakupów za granicą oraz potencjalne problemy w korzystaniu z tego sprzętu. Armia tłumaczy jednak, że zawrze kolejne "umowy wykonawcze".