- Decyzja Japonii, żeby dostarczyć Ukrainie system obrony przeciwlotniczej Patriot, będzie miała poważne konsekwencje - oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Wypowiedź urzędniczki to reakcja na zeszłotygodniową deklarację Tokio, które zapowiedziało wysłanie rakiet do USA. Ruch może pozwolić Amerykanom na przekazanie kolejnych rakiet Ukrainie.

- Strona japońska straci wszelką kontrolę nad bronią, z którą Stany Zjednoczone będą mogły zrobić, co zechcą - powiedziała Maria Zacharowa, cytowana przez Reutersa. Dodała, że nie można wykluczyć, że wyrzutnie rakiet trafią do Ukrainy.

- Taki scenariusz byłby interpretowany jednoznacznie jako wrogie działanie przeciwko Rosji i będzie prowadzić do poważnych konsekwencji dla Japonii w kontekście relacji dwustronnych - dodała.

Groźby Kremla to konsekwencja zeszłotygodniowych decyzji japońskiego rządu. W piątek Tokio, które produkuje pociski Patriot na amerykańskiej licencji, zmieniło zasady dotyczące eksportu broni. Przez lata Japonia nie mogła eksportować gotowej broni do innych państw. Sprzedawano jedynie komponenty do jej produkcji.

Japonia. Rząd zmienia zasady dotyczące eksportu broni

Teraz zmieniono zasady i zezwolono na przekazywanie broni do państw, które nie prowadzą wojny. Zdecydowano też, że Japonia wyśle rakiety Patriot do USA, by te mogły uzupełnić uszczuplony arsenał. Wielu ekspertów wskazywało, że ruch Japończyków pozwoli USA na przekazanie kolejnych rakiet Ukrainie.

System rakietowy patriot należy do najbardziej zaawansowanej broni, jaką otrzymała Ukraina.

Stosunki między Moskwą a Tokio pozostają trudne. Dodatkowo uległy gwałtownemu pogorszeniu od czasu wysłania przez Rosję setek tysięcy żołnierzy do Ukrainy w lutym 2022 roku. Japonia dołączyła do swoich zachodnich sojuszników, nakładając na Rosję szeroko zakrojone sankcje gospodarcze.