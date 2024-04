- Papież Franciszek weźmie udział w szczycie G7 - ogłosiła premier Włoch Giorgia Meloni. Głowa Kościoła katolickiego weźmie udział w sesji poświęconej sztucznej inteligencji. Szefowa włoskiego rządu podkreśliła, że to pierwszy raz, gdy biskup Rzymu pojawi się na takim wydarzeniu. Przy okazji polityk zacytowała także słowa papieża-Polaka Jana Pawła II.

Papież Franciszek weźmie udział w szczycie G7, który odbędzie się w dniach 13-15 czerwca w Borgo Egnazia we włoskiej Apulii. Według premier Włoch Georgi Meloni jest to "pierwszy raz, gdy papież uczestniczy w szczycie tej grupy". Wezmą w niej udział także przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii.

- Dziękuję z całego serca Świętemu Ojcu za przyjęcie zaproszenia Włoch. Jego obecność dodaje blasku naszemu krajowi i całemu G7 - podkreśliła premier Włoch.

Papież Franciszek na szczycie G7. Będzie rozmawiał o sztucznej inteligencji

Meloni przekazała również, że włoski rząd zamierza docenić wkład Stolicy Apostolskiej w temat sztucznej inteligencji, uwzględniając "Rzymski apel do etyki sztucznej inteligencji z 2020 roku", promowanego przez Papieską Radę ds. Życia, w procesie który "prowadzi do konkretnej implementacji koncepcji algorytmiki, czyli nadawania etyki algorytmom".

- Jestem przekonana, że obecność papieża wniesie decydujący wkład w określenie ram regulacyjnych, etycznych i kulturowych dla sztucznej inteligencji, ponieważ na tym polu, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, będzie się mierzyć nasza zdolność, zdolność międzynarodowej społeczności, aby czynić to, co 2 października 1979 roku inny papież, święty Jan Paweł II, przypominał w swoim słynnym przemówieniu do Organizacji Narodów Zjednoczonych - podkreśliła.

- Działalność polityczna, zarówno krajowa, jak i międzynarodowa, wywodzi się od człowieka, jest wykonywana przez człowieka i jest dla człowieka - zacytowała szefowa włoskiego rządu.

Dodała również, że "sztuczna inteligencja będzie największym wyzwaniem antropologicznym naszych czasów".

- To technologia, która może przynieść wielkie możliwości, ale niesie ze sobą także ogromne ryzyko, i nieuchronnie wpływa na globalne równowagi. Naszym celem jest opracowanie mechanizmów zarządzania, aby zagwarantować, że sztuczna inteligencja będzie skupiona na człowieku i kontrolowana przez człowieka - podsumowała.