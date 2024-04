- Odrzućcie to, co niszczy życie i godność człowieka - zwrócił się do Polaków papież Franciszek. Ojciec święty podczas środowej audiencji generalnej zachęcał do praktykowania cnoty umiarkowania.

Papież Franciszek w środę wziął udział w audiencji generalnej. Katechezę poświęcił cnocie umiarkowania.

Papież Franciszek zwrócił się do Polaków. Mówił o godności człowieka

W trakcie mszy zwrócił się do pielgrzymów z Polski, by "odrzucili to, co niszczy życie i godność człowieka".

- Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Bóg obdarował Wasz naród bogatą historią i kulturą, wielkimi Świętymi oraz piękną ziemią ojczystą - mówił, cytowany przez portal Vatican News.

- Dziękując za te dary, pielęgnujcie wewnętrzną wolność ducha, która potrafi z umiarkowaniem korzystać z dóbr duchowych i materialnych, z kultury i sztuki, oraz rezygnować z tego, co niszczy życie i godność osoby ludzkiej. Z serca Wam błogosławię - dodał.

Papież: By docenić dobre wino, lepsze jest delektowanie się nim małymi łykami

Środowa katecheza papieża poświęcona była umiarkowaniu. Franciszek wskazywał, że jest to zdolność panowania nad sobą. - By docenić dobre wino, lepsze jest delektowanie się nim małymi łykami niż wypicie wszystkiego jednym haustem - powiedział do zebranych.

- Umiarkowanie dobrze współgra z ewangelicznymi postawami takimi jak łagodność, dyskrecja, skrytość, cichość. Osoba umiarkowana docenia szacunek innych, ale nie czyni go jedynym kryterium każdego działania i każdego słowa. Nie szuka poklasku, ale wie, że potrzebuje innych - mówił.

Zdaniem papieża "nie jest prawdą, że wstrzemięźliwość czyni człowieka bezbarwnym i pozbawionym radości". - Wręcz przeciwnie, pozwala lepiej cieszyć się dobrami życia i doceniać to, co w życiu liczy się najbardziej - zaznaczył.

W trakcie spotkania z wiernymi papież Franciszek odniósł się także do toczących się wojen i ich ofiar. - Pomyślmy o Ziemi Świętej - o Palestynie i Izraelu. Pamiętajmy o umęczonej Ukrainie - mówił. - Pamiętajmy o jeńcach wojennych, niech Pan rozbudzi wolę uwolnienia ich wszystkich - zaznaczył.