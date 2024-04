W piątek o godz. 12 ruszy przesłuchanie Elżbiety Pińciurek, byłej zastępcy dyrektora departamentu budżetu i efektywności finansowej i głównej księgowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak wyjaśniła przewodnicząca komisji śledczej, Magdalena Sroka z PSL-TD, Pińciurek zajmowała się rozliczeniem kluczowego dla sprawy zakupu oprogramowania szpiegowskiego Funduszu Sprawiedliwości.

Komisja śledcza ds. Pegasusa. Świadek rozliczała Fundusz Sprawiedliwości

- Skupimy się na przekazaniu przez Fundusz Sprawiedliwości kwoty 25 mln do CBA. Nasuwa się pytanie, czy główna księgowa resortu nie miała wątpliwości, co do przepisów, które dawały podstawę do przekazania tych środków - przekazała przewodnicząca Sroka.

Jak dodała posłanka, w ocenie kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli nie było podstawy do przekazania tej kwoty służbom specjalnym. - To będzie najważniejsza kwestia, którą chcemy się zająć - doprecyzowała Sroka.

Przesłuchanie ma potrwać około czterech godzin. - Ze względu na trwające posiedzenie Sejmu posiedzenie rozpocznie się dopiero w południe, dlatego przesłuchamy tylko jednego świadka - przekazała przewodnicząca komisji.

Wątpliwości wokół zakupu Pegasusa. Kolejne przesłuchania

Pod koniec stycznia posłowie wybrali skład komisji śledczej ds. Pegasusa, która bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r.. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Dotychczas przesłuchano m.in. prezesa PiS i byłego wicepremiera ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego i byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości, Michała Wosia.

Pod koniec lutego Prokuratura Krajowa wznowiła śledztwo w sprawie zakupu Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości, który pierwotnie miał służyć pomocy pokrzywdzonym w przestępstwach.

W kwietniu prokurator generalny Adam Bodnar przesłał do parlamentu informację o kontrolach operacyjnych z wykorzystaniem oprogramowania szpiegowskiego Pegasus w latach 2017-2022. Lista objęła w sumie 578 osób, a liczba przeprowadzonych kontroli w poszczególnych latach znacząco się różniła.