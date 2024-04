Temperatura w Bangladeszu osiągnęła krytyczny poziom. Władze zdecydowały o zamknięciu szkół. Mieszkańcy wychodzą na pola błagając o deszcz, a upały nie zamierzają odpuścić. Dramatyczna sytuacja może utrzymywać się co najmniej przez tydzień. Szpitalom nakazano rozpocząć przygotowania do przyjęcia większej liczby pacjentów, którzy trafią na oddziały w związku z przegrzaniem.

"Piekący upał" zmusił władze Bangladeszu do zamknięcia szkół. Temperatura w niektórych częściach kraju przekroczyła 42 st. Celsjusza w związku z czym 33 miliony dzieci musiało pozostać w swoich domach.



- Dzieci w Bangladeszu należą do najbiedniejszych na świecie, a zamykanie szkół z powodu upałów powinno zaalarmować nas wszystkich - powiedział Shumon Sengupta, dyrektor organizacji Save the Children’s Bangladesh, cytowany przez BBC.

Szkoły zostały zamknięte co najmniej do 27 kwietnia. W czwartek wydano alerty pogodowe dotyczące fali upałów w całym kraju. Temperatura osiągnęła poziom krytyczny już drugi rok z rzędu.

Piekielne upały. Bangladesz zamyka szkoły i szykuje szpitale

Decyzję o zamknięciu szkół podjęto po zastosowaniu takiego samego rozwiązania w części Filipin i Indii.



Jak przekazują media, w środę tysiące mieszkańców azjatyckich rejonów zebrało się w świątyniach i na uprawnych polach, aby modlić się o deszcz. "Życie stało się nie do zniesienia z powodu braku deszczu... Biedni ludzie ogromnie cierpią" - powiedział agencji prasowej AFP islamski duchowny Muhammad Abu Yusuf.

W najbliższe dni nie prognozuje się obniżenia temperatury. Władze Bangladeszu przekazały, że upał ma utrzymywać się jeszcze przez co najmniej tydzień. Szpitale i kliniki poproszono o przygotowanie się na większe "obciążenie pacjentami". Wysoka temperatura może przyczynić się do wystąpienia powiązanych chorób i dotkliwych objawów takich jak udar, gorączka czy ból głowy.

Upały nie do zniesienia. Eksperci alarmują

Minister zdrowia Samanta Lal Sen powiedział, że kraj powinien zacząć intensywnie działać, by zapobiec dalszym zmianom klimatu, które z roku na rok są coraz bardziej dotkliwe.



UNICEF ostrzegł, że ponad 243 miliony dzieci w Azji Wschodniej i rejonie Pacyfiku jest zagrożonych chorobami, a nawet śmiercią spowodowanymi upałami. Szczególnie narażone są niemowlęta i noworodki.