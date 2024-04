Półwysep Arabski nawiedziły największe w historii pomiarów ulewy. W ciągu doby spadło tyle deszczu, ile odnotowuje się tam w półtora roku. W powodzi zginęło co najmniej 20 osób. Sparaliżowane zostało międzynarodowe lotnisko w Dubaju. Pojawiły się zarzuty, że kataklizm spowodowało zasiewanie chmur. Eksperci wskazują jednak, że głównym czynnikiem były zmiany klimatyczne.

W trakcie rzęsistych opadów deszczu w samych Zjednoczonych Emiratach Arabskich w ciągu jednej doby spadło tyle deszczu, ile średnio odnotowuje się w półtora roku.

Wtorkowa nawałnica w rejonie Dubaju przyniosła 145 mm deszczu - to najwyższy wynik w 75-letniej historii pomiarów. Średnia dla całego roku to 94 mm opadów.

Powodzie nad Zatoką Perską. W Dubaju wstrzymano loty

Podczas ulewnych deszczy w ZEA zginęła jedna osoba. W mieście Ras al-Chajma na północy kraju w zalanym samochodzie odnaleziono mężczyznę. W Omanie zginęło co najmniej 19 osób.

Deszcz doprowadził również do paraliżu stolicy ZEA. Pod wodą znalazły się główne ulice, a niektóre dzielnice Dubaju zostały odcięte od świata. Ponadto deszcz wdarł się do wielu domów, a nawet do mieszkań w wieżowcach.

W związku ze złą pogodą i gwałtowną burzą, która we wtorek zaskoczyła Zjednoczone Emiraty Arabskie, pasażerowie portu lotniczego w Dubaju musieli uzbroić się w cierpliwość.

Lotnisko zadecydowało o wstrzymaniu ruchu i odwołaniu setek lotów - zarówno wychodzących, jak i przychodzących - ponieważ pasy startowe znalazły się pod wodą. W czwartek przekazano, że wznowiono działalność.

Powódź w Dubaju. Eksperci o możliwych powodach

Opady deszczu są rzadkością w ZEA i innych krajach na Półwyspie Arabskim. Temperatury powietrza latem mogą przekraczać 50 stopni Celsjusza. Jak zauważa Reuters, w państwach tych brakuje również systemów odwadniających, które radziłyby sobie z ulewnymi deszczami, a podtopione drogi nie są rzadkością podczas opadów.

Po wtorkowych wydarzeniach pojawiły się pytania, czy zasiewanie chmur, proces często wykonywany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mogło spowodować ulewne deszcze.



Zasiewanie chmur to proces, w którym chemikalia są rozpylane na niebie w celu spowodowania kondensacji wody i w rezultacie wywołaniu opadów.

Oficjalny emiracki dziennik "The National" poinformował, że według Centrum Meteorologii samoloty zasiewające nie zbliżyły się do chmur, które wywołały ulewne deszcze - przekazał Reuters.

Według urzędników przyczyną opadów był obszar niskiego ciśnienia położony na południe od Półwyspu Arabskiego, który przyciągnął do regionu ciepłe, wilgotne powietrze znad Oceanu Indyjskiego. Media publiczne od wtorku ograniczają informacje na temat ulewy, podkreślając jedynie, że nie została ona wywołana sztucznie.

W pozbawionym rzek czy wód powierzchniowych kraju niemal całą wodę pitną pozyskuje się z odsalania wody morskiej, jednak zasiewanie chmur jest o wiele tańsze: kosztuje około 1 centa za metr sześcienny deszczówki w porównaniu z 60 centami, które władze płacą za odsalanie tej samej ilości wody.

Gwałtowne ulewy na Półwyspie Arabskim. "Opady stają się intensywniejsze na całym świecie"

Eksperci twierdzą, że ogromne opady deszczu były prawdopodobnie spowodowane normalnym systemem pogodowym, który został zaostrzony przez zmiany klimatyczne.

Według Esraa Alnaqbi, prognostyka w Narodowym Centrum Meteorologii rządu ZEA, układ niskiego ciśnienia w górnej atmosferze w połączeniu z niskim ciśnieniem na dole powoduje wzmożone opady.

Wykładowczyni nauk o klimacie w Imperial College London Friederike Otto przekazała, że deszcze są coraz intensywniejsze na całym świecie w miarę postępowania zmian klimatycznych.

Zaznaczyła, że ocieplenie się klimatu powoduje zatrzymywane większej ilości wilgoci w atmosferze i w związku z tym gwałtowniejsze ulewy.



- Zasiewanie chmur nie może tworzyć chmur z niczego. To działanie "zachęca" wodę, która już znajduje się w atmosferze, do szybszej kondensacji - powiedziała Otto. - Najpierw potrzebna jest więc wilgoć. Bez niej nie byłoby chmur - dodała.



Ekspertka ostrzegła, że ekstremalne opady deszczu, takie jak w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Omanie, prawdopodobnie będą jeszcze gorsze.