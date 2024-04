Ekspertka ds. zdrowia stwierdziła, że komary rozprzestrzeniają się na całym świecie i są bliskie dotarcia nawet do Europy Północnej. Inwazyjne gatunki dotarły już do wcześniej niedostępnych krajów takich jak Francja, Austria czy Włochy. Wraz z nimi do Europy dociera wizja nieuchronnego zagrożenia i wystąpienia kolejnych epidemii.



Jak przypomniał "The Guardian", komary przenoszą takie choroby, jak malaria czy denga. W ciągu ostatnich 80 lat populacja tych owadów znacznie wzrosła. Profesor Rachel Lowe kierująca grupą badawczą w instytucie w Barcelonie w Hiszpanii ostrzegła, że w ciągu najbliższych dekad świat może stanąć w obliczu rozprzestrzeniających się epidemii.

Według jej prognoz narażona zostanie Europa Północna, Azja i Ameryka Północna. Państwa powinny przygotować się na wzrost liczby chorych, ponieważ najgorzej będzie tam, gdzie ludność nie będzie miała immunologicznej odporności, a służba zdrowia zbagatelizuje problem.



- Bez wątpienia rzeczywistość jest taka, że dłuższe gorące pory roku wydłużą "sezonowe okno" rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych przez komary i będą sprzyjać coraz częstszym epidemiom, z którymi coraz trudniej będzie sobie poradzić - mówiła cytowana przez brytyjski dziennik.

Komary zagrożą Europie. Odnotowano ośmiokrotne wzrosty

Wydłużenie się ciepłych pór roku i rzadsze występowanie przymrozków sprawiło, że denga stała się najszybciej rozprzestrzeniającą chorobą wirusową przenoszoną przez komary na świecie. Niestety co raz częściej przypadki chorych odkrywa się w Europie.



Komar tygrysi, który roznosi tę chorobę od 2023 roku był widziany już w 13 krajach europejskich, w tym Włoszech, Francji, Szwajcarii, Austrii, Grecji czy Niemczech. Według WHO, liczba zgłoszonych przypadków zachorowań na dengę wzrosła w przeciągu dwóch dekad ośmiokrotnie.

- Ponieważ zmiany klimatyczne wydają się tak trudne do rozwiązania, możemy spodziewać się większej liczby przypadków infekcji, a nawet zgonów z powodu chorób takich jak denga i malaria, w całej Europie - mówiła Lowe.



- Musimy przewidywać ogniska choroby i podejmować wczesne interwencje, aby przede wszystkim zapobiegać występowaniu chorób - dodała. Lowe zaznaczyła, że szczególny nacisk powinno położyć się na obserwację sytuacji powodziowych, ponieważ stojąca woda staje się miejsce rozrodu komarów.