"Liczę na spotkanie z Marcinem Kierwińskim w Strasburgu" - oznajmił Marcin Wąsik po ogłoszeniu, że obaj będą kandydatami w czerwcowych eurowyborach. To odpowiedź na słowa Donald Tuska, który stwierdził, że wysyła szefa MSWiA do Parlamentu Europejskiego za Wąsikiem i Kamińskiem.

W środę Donald Tusk przemawiał podczas Rady Krajowej, na której zatwierdzono oficjalną listę kandydatów KO w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Szukają złudnego bezpieczeństwa. To my wysyłamy za nimi Kierwińskiego - mówił premier, odnosząc się do wczęśniejszej zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który potwierdził, że Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik będą kandydować w eurowyborach z list PiS.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Maciej Wąsik: Liczę na spotkanie w Strasburgu

"Z nadzieją na wyrównanie pewnych rachunków liczę na spotkanie z Marcinem Kierwińskim w Strasburgu" - oznajmił Maciej Wąsik w mediach społecznościowych.

Marcin Kierwiński będzie "jedynką" KO w okręgu nr 4 (w Warszawie i ośmiu podwarszawskich powiatach).

Prawo i Sprawiedliwość nie ogłosiło kształtu list do Parlamentu Europejskiego. Według medialnych doniesień Maciej Wąsik ma wystartować z województwa mazowieckiego, natomiast Mariusz Kamiński z woj. lubelskiego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Jarosław Kaczyński zdecydował

Zdaniem prezesa PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik "dobrymi kandydatami". - Ale na pewno potrzebne jest wyjaśnienie sytuacji, w której są dwa orzeczenia Sądu Najwyższego - powiedział Kaczyński.

Kaczyński zaznaczył, że byli posłowie nie zamierzają uciekać do Brukseli przed odpowiedzialnością. - Tam uchylają immunitety w ciągu dużo krótszego czasu niż tu, w Polsce - dodał.



Do PE nie zamierza natomiast startować były premier Mateusz Morawiecki. O tej tej decyzji poinformował osobiście.