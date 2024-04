Koalicja Obywatelska odsłoniła karty i zaprezentowała swoich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na listach znalazło się kilku obecnych ministrów. - Jest kilka powodów dlaczego wiele osób decyduje się na start w tych wyborach - powiedział w Polsat News Władysław Kosiniak-Kamysz. - Nie chodzi tylko o osobiste ambicje, czy chęci. To jest pewna strategia partii politycznych - dodał.

Rada Krajowa PO zatwierdziła listy KO do PE. Na pierwszych miejscach list są m.in. członkowie rządu: minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, minister aktywów państwowych Borys Budka i minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Ten ostatni zaraz po zatwierdzeniu list złożył rezygnację z pełnionej funkcji na ręce premiera.

"Nie chodzi tylko o osobiste ambicje"

Exodus ministrów do PE wywołał falę komentarzy. Głos w sprawie zabrał w programie "Gość Wydarzeń" również wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Jest kilka powodów dlaczego wiele osób decyduje się na start w tych wyborach. To są bardzo trudne wybory pod względem frekwencji - powiedział w Polsat News.

Przypomniał, że do tej pory frekwencja w wyborach europejskich zazwyczaj była na poziomie 25-30 proc. - Po serii wyborów, które teraz mieliśmy, obawiam się, że w tym roku ta frekwencja będzie jeszcze niższa - dodał.

- Dlatego jeśli nie będzie rozpoznawalnych nazwisk na listach, to nikt już nie pójdzie głosować. Stąd ta mobilizacja i te nazwiska na listach - stwierdził.

- Tutaj nie chodzi tylko o osobiste ambicje, czy chęci. To jest pewna strategia partii politycznych, którą musimy przyjąć, żeby uzyskać dobry wynik, bo to o niego chodzi, to on jest ważny na końcu - podkreślił.

- Wiele osób mówi otwarcie, że woli pracować tutaj, ale jest też odpowiedzialność za całe środowisko polityczne, za naszą pozycję polityczną - dodał.

