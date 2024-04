Prezydent USA Joe Biden podpisał ustawę o pomocy dla Ukrainy, Tajwanu i Izraela, co oznacza, że Stany Zjednoczone przeznaczą około 61 miliardów dolarów na pakiet dla Kijowa. Kilkanaście godzin wcześniej poparł ją Senat.

Ustawa zapewnia 60,8 mld dol. środków na wsparcie wojskowe i gospodarcze Ukrainy, 26 mld na uzbrojenie dla Izraela i pomoc humanitarną dla Palestyńczyków, 8 mld na zakup broni dla Tajwanu oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku.

Pomoc od USA dla Ukrainy. Joe Biden podpisał ustawę

- Wspieramy Ukrainę teraz, by powstrzymać Władimira Putina przed wciąganiem Stanów Zjednoczonych w wojnę w Europie w przyszłości - powiedział Joe Biden podczas wystąpienia po podpisaniu ustawy. - To wielki dzień dla pokoju na świecie. Wiem, że Ukraina ma wolę, by wygrać - dodał, cytowany przez Reutersa.

Dodał, że teraz zrobi wszystko, by pakiet pomocy trafił w najbliższym czasie do Kijowa. - Musimy działać szybko - podkreślił. Zapowiedział też, że "dosłownie w ciągu kilku godzin" USA zaczną wysyłać sprzęt na Ukrainę.

ZOBACZ: Pegasus. Deklaracja Krzysztofa Brejzy. Pozwie Jarosława Kaczyńskiego za "niesamowite insynuacje"

Dodatkowo w ustawie znalazł się szereg uprawnień do nałożenia dodatkowych sankcji na Iran i Rosję, przepisy upoważniające prezydenta do przeznaczenia zamrożonych rosyjskich aktywów (4-5 mld dol.) na pomoc Ukrainie oraz ustawa, która ma zmusić chińskiego właściciela TikToka do sprzedaży aplikacji w ciągu 12 miesięcy.

Senat poparł pakiet dla Ukrainy, Joe Biden nie zwlekał z podpisem

Wcześniej informowaliśmy, że Senat USA poparł we wtorek rano pakiet pomocy, co oznaczało, że ustawa trafiła na biurko prezydenta Joe Bidena.

ZOBACZ: Wojna na Ukrainie. Przełomowa decyzja amerykanów. Potężne pociski trafią na front

W izbie wyższej amerykańskiego Kongresu "za" głosowało 79 senatorów, a 18 było "przeciw". Wśród nich znalazło się trzech krytycznych wobec Izraela demokratów oraz 15 republikanów, którzy domagali się włączenia do ustawy restrykcji migracyjnych.