Senat USA przegłosował we wtorek w nocy ustawę o pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu o wartości 95 mld dolarów. Długo wyczekiwana ustawa trafi teraz na biurko Joe Bidena, który zapowiedział, że podpisze ją niezwłocznie. Dostawy broni do Ukrainy mają ruszyć już w tym tygodniu. Wołodymyr Zełenski podziękował za przyjęcie pakietu i podkreślił, że te środki "doprowadzą do sprawiedliwego pokoju".