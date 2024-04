Za przyjęciem ustawy o pomocy dla Ukrainy było 311 kongresmenów, w tym 101 republikanów i 210 demokratów. Przeciwko zagłosowało 112 republikanów. Przegłosowany w sobotę pakiet został zgłoszony Izbie właśnie przez republikanów.

Pomoc dla Ukrainy. Głosowanie w Izbie Reprezentantów USA

Ostateczna decyzja Izby Reprezentantów zapadła w sobotę wieczorem polskiego czasu. Dzień wcześniej w izbie zdecydowano o dalszym procedowaniu czterech ustaw: o pomocy dla Ukrainy, Izraela, Indo-Pacyfiku oraz o konfiskacie rosyjskich aktywów i możliwym zakazie TikToka w USA.

Przepisy trafią do Senatu, gdzie większość mają demokraci. Natychmiastowe podpisanie pakietu ustaw pomocowych zapowiada prezydent Joe Biden. Zgodę Izby Reprezentantów uzyskało też wsparcie dla Izraela, Tajwanu i państw Indo-Pacyfiku, jak również ustawa o konfiskacie aktywów rosyjskich i opcjonalnym zakazaniu TikToka.

Demokraci w ostrych słowach krytykują swoich republikańskich kolegów i Donalda Trumpa za wielomiesięczną zwłokę w podjęciu decyzji. Pakiet po raz pierwszy został zgłoszony jesienią zeszłego roku.

Pakiet pomocy dla Ukrainy. Co przekażą Amerykanie?

Ustawa o Ukrainie opiewa na 60,8 mld dolarów, z czego 23 mld to środki na uzupełnianie ubytków w arsenale w wyniku darowania sprzętu Ukrainie, 13,8 mld - na zakup sprzętu dla Ukrainy, a 11,3 mld - na utrzymanie sił USA w regionie.

Ponadto projekt daje prezydentowi uprawnienia do przekazania uzbrojenia o wartości niemal 8 mld dolarów w dodatku do ok. 4 mld, które wciąż ma do dyspozycji. Projekt zawiera też niemal 9,5 mld wsparcia dla ukraińskiego budżetu. Projekt wsparcia Izraela opiewa na łącznie 26 mld dolarów, przewiduje też przeznaczenie 9 mld na pomoc humanitarną, w tym dla Palestyńczyków.

Trzeci z projektów mówi m.in. o przeznaczeniu 2 mld dolarów pożyczek dla Tajwanu i innych sojuszników na obszarze Indo-Pacyfiku na zakup amerykańskiej broni, 3,3 mld inwestycji w rozwój budowy okrętów podwodnych oraz 133 mln na zwiększenie produkcji artylerii i amunicji.

Czwarty to z kolei zestaw różnych inicjatyw związanych z bezpieczeństwem narodowym, w tym sankcji na Iran i Rosję, a także przepisy upoważniające prezydenta do konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów (ich wartość szacowana jest na 5-8 mld) i wydania ich na pomoc Ukrainie.

polsatnews.pl