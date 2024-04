Podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, Donald Tusk przypomniał, że dzięki wielkiemu zrywowi Polek i Polaków, który miał miejsce w wyborach 15 października ubiegłego roku, dokonały się w naszym kraju "wielkie rzeczy". Przekonywał również, jak ważne są nadchodzące wybory.

Wybory do PE. Donald Tusk: Mamy do rozegrania wielką batalię

- Te wybory, nie każdy w to może uwierzy, nie do każdego jeszcze to dociera, ale te wybory są jednymi z najważniejszych w historii Polski powojennej, mimo że są to wybory do Europarlamentu, więc wydawałoby się, że do miejsca i do spraw, które są dość odległe od codziennego życia - podkreślił Tusk.

- Nigdy te sprawy, które będą się rozstrzygały, także w PE, w całej Europie, we wszystkich europejskich stolicach, nigdy nie były tak ważne i nigdy nie miały tak radykalnego wpływu na nasze codzienne życie, jak właśnie teraz, w czasie wojny, zagrożeń, o jakich Europa nie myślała jeszcze kilka lat temu - dodał.

Premier podkreślił, że Polska dziś staje się znowu jednym z najważniejszych państw w Europie i jej znaczenie w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej nabrało wymiaru niespotykanego w historii Polski po 1945 roku.

- Musimy wszyscy zdać sobie sprawę z tego, jak wielki jest ten ciężar odpowiedzialności, który spoczywa na was: naszych kandydatkach i kandydatach do europarlamentu (...). My dzisiaj mamy do rozegrania wielką batalię, od której będzie zależało to czy wojna nas dopadnie czy nie - powiedział szef rządu.

Premier podkreślił, że jeśli Zachód, kraje Europy, będą słabe, skłócone i niezdolne do zorganizowania obrony na poziomie kraju i całego kontynentu, to "będzie wojna".

Donald Tusk: PE to nie miejsce dla politycznych idiotów

Dodał, że Rosjanie "dobrze kalkulują i jak będziemy słabi nie zatrzymają się na Ukrainie". Tusk podkreślił, że bez zjednoczenia Europy w pomocy Ukrainie, ten kraj nie wygra wojny z Rosją.

- Jedyną szansą Ukrainy na skuteczną obronę przed rosyjską agresją jest zjednoczony Zachód, zjednoczona Europa, który jest w stanie pomóc Ukrainie w tej wojnie. Nie ma dla tego alternatywy - oświadczył Tusk.

Lider KO zaznaczył, że "zarobki nie mogą być motywacją ludzi, którzy idą do Parlamentu Europejskiego". - Europarlament nie może być miejscem dla politycznych idiotów - stwierdził.

Donald Tusk poinformował, że jednym z kandydatów KO będzie obecny szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.