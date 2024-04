Część emerytów będzie musiała zwrócić 13. emeryturę. ZUS informuje

Część seniorów będzie zmuszona oddać 13. i 14. emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał, że nie wszyscy mają prawo do pobierania tych świadczeń. Kto w takim razie może, a kto nie pobierać dodatkowe pieniądze?

Trzynasta emerytura wynosi w 2024 roku 1780,96 zł brutto, czyli 1623,27 zł netto. Emerytura wypłacana jest automatycznie, w związku z tym nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków, aby ją uzyskać.

Oprócz niej jest także czternasta emerytura, czyli dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, wypłacone po raz pierwszy w 2021 roku. W założeniu miał być to jednorazowy dodatek, ale potem rząd stwierdził, że świadczenie będzie przyznawane na stałe.

Komu przysługuje 14. emerytura?

Czternasta emerytura przysługuje:

emerytom otrzymującym emerytury,

rencistom i inwalidom wojennym,

inwalidom wojskowym,

odbierającym rodzicielskie świadczenia uzupełniające (Emerytura Mama 4+),

cywilnym niewidomym,

ofiarom działań wojskowych,

świadczeniobiorcom nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

osobom będącym na zasiłku przedemerytalnym,

emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych.

Tegoroczna "czternastka" ma wynieść 1780,96 zł brutto. Wypłata świadczenia nastąpi we wrześniu 2024 roku. Jednak w pełnej wysokości trafi on tylko do tych, których emerytura nie przekracza 2 tys. 900 zł brutto.

Dodatkowe świadczenia nie dla wszystkich. Kto będzie musiał zwrócić "trzynastkę"?

Jednakże nie wszyscy mają prawo do tych świadczeń. ZUS poinformował, że chodzi o osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego i dorabiają do swojego świadczenia. W sytuacji, gdy przekroczą one określone progi, będą musiały oddać pieniądze otrzymane w ramach 13. emerytury. Podobnie następuje z "czternastką".

Prawo do trzynastej emerytury nie przysługuje osobom, których prawo do świadczeń było zawieszone na dzień 31 marca oraz sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku. Z kolei czternastej emerytury nie otrzymają, ci którzy mają zawieszone prawo do świadczeń na dzień 31 października oraz ci, którzy otrzymują wyższe niż ustalone dochody – w przypadku przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 13. i 14. emerytura podlega zwrotowi.

Zmiany w kwestii dorabiania do emerytury. Kiedy następuje zawieszenie świadczenia?

Istotny jest fakt, że z początkiem marca 2024 roku zmieniły się limity dorabiania do emerytury. GUS podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2023 roku wyniosło 7 540,36 zł. Przy zarobieniu przez seniora 70 proc. tej kwoty, jego emerytura zostanie zawieszona. Po przekroczeniu 130 proc. miesięcznego wynagrodzenia świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.



Powyższe zasady obowiązują seniorów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego.

