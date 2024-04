Jakie warunki muszą spełnić emeryci, aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie pielęgnacyjne, kiedy senior wykazuje niezdolność lub ograniczenie do samodzielnej egzystencji. To wystarczy, aby otrzymać dodatek i to bez względu na wiek. Najważniejszym krokiem jest złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego. Muszą to zrobić wszyscy, poza osobami, które ukończyły 75. rok życia. Te otrzymują te pieniądze obligatoryjnie.



Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o dodatku pielęgnacyjnym istnieją dwa warunki, z czego spełniony musi zostać jeden z nich, aby otrzymać pieniądze:

ukończony 75 rok życia,

brak zdolności do samodzielnej pracy lub egzystencji

Wszystkie osoby, które kwalifikują się do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego na podstawie drugiego warunku, muszą złożyć stosowny wniosek do ZUS i dołączyć do niego zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wskazujące na niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Ponadto muszą mieć prawo do otrzymywania świadczenia emerytalno-rentowego.

Kiedy ZUS może nie wypłacić świadczenia pielęgnacyjnego?

Zdarza się, że ZUS - mimo spełnienia warunków przez beneficjenta - nie wypłaca mu pieniędzy. Dzieje się tak w przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego przebywa w ośrodku opiekuńczo-leczniczym dłużej niż 2 tygodnie w ciągu miesiąca.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny?

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane przez ZUS wraz z rentą lub emeryturą. Jego wysokość od 1 marca bieżącego roku wynosi 324,39 zł. Dodatek podlega również corocznej waloryzacji tak samo, jak renty i emerytury.