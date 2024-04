Świadczenia dla osób w wieku przedemerytalnym

Polacy mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie jeszcze przed przejściem na emeryturę. Pieniądze mogą otrzymać osoby w wieku przedemerytalnym, które ukończyły odpowiednio 54 lata w przypadku kobiet i 61 w przypadku mężczyzn.

ZOBACZ: mLegitymacja dla emerytów i rencistów. Co trzeba o niej wiedzieć?



Dodatkowe świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma stanowić wsparcie dla osób, które przed przejściem na emeryturę stracą etat. Aby otrzymać pieniądze, będą one musiały spełnić określone warunki.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatkowe świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Dodatkowe pieniądze będą wypłacane osobom, które przez co najmniej 180 dni pobierały zasiłek dla bezrobotnych i są też zarejestrowane jako bezrobotni. Co istotne, fundusze przysługują tylko tym, którzy w trakcie wypłacania zasiłku dla bezrobotnych, nie odmówili bez uzasadnionej przyczyny podjęcia pracy. Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od odebrania zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni.

ZOBACZ: ZUS. Dodatek pielęgnacyjny dla emerytów. Dostaną ponad 300 zł

Ile pieniędzy można otrzymać z ZUS w ramach świadczenia przedemerytalnego?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom uprawnionym dodatkowe świadczenie przez maksymalnie cztery lata, czyli do uzyskania wieku, w którym można przejść na emeryturę. Do niedawna najwyższa kwota wsparcia dla przyszłych emerytów wynosiła 1600,70 zł. Seniorzy mogą jednak liczyć na podwyższenie tej kwoty. Od pierwszego marca urosła ona do 1873,19 złotych brutto miesięcznie.

polsatnews.pl