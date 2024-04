Pomimo wysokiego poziomu wody i gwałtownego nurtu w Dniestrze jeden z mieszkańców Dniepru dopłynął do granicy Mołdawii na dmuchanym materacu. Zatrzymali go funkcjonariusze ukraińskiej straży granicznej. Mężczyzna zdradził, że za "instrukcje" zapłacił kilka tysięcy euro.

Linia Dniestru stanowi praktycznie granicę mołdawsko-naddniestrzańską. Nie jest to spokojna rzeka, a w ostatnich dniach jest bardziej wezbrana niż zazwyczaj. Tym większe było zdziwienie ukraińskich strażników granicznych, gdy zauważyli na powierzchni mężczyznę dryfującego na dmuchanym materacu.

Przekroczenie granicy w taki sposób jest nielegalne, a w dodatku funkcjonariusze obawiali się, że mężczyzna może utonąć. Dlatego natychmiast wysłali w jego kierunku łódź. Okazało się, że śmiałek dokładnie zaplanował wcześniej swoją wyprawę.

Wszystko wcześniej zaplanował

Mężczyzna zeznał, że cały czas był w kontakcie z "konsultantami", którzy na bieżąco udzielali mu wskazówek co do tego gdzie oraz jak ma płynąć. To właśnie eksperci z mediów społecznościowych poradzili mu użycie dmuchanego materaca i umieszczenie ubrań, dokumentów oraz telefonu w plecaku.

39-latek odpowie za wykroczenie polegające na "nielegalnym przekroczeniu lub próbie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej Ukrainy". Sprawa została skierowana do sądu.