Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow odniósł się do medialnych doniesień o swoich poważnych problemach ze zdrowiem. Polityk opublikował w sieci nagranie z treningu na siłowni z członkami sztabu zespołu Terek Grozny.

Informacje dotyczące rzekomej choroby przywódcy Czeczenii pojawiły się na wielu kanałach społecznościowych w Rosji. Jak twierdzili autorzy, wygląd Ramzana Kadyrowa wskazuje, że ponowiły się znane już problemy z trzustką.

Jak przekazali m.in. dziennikarze niezależnego dziennika Nowaja Gazieta, polityk "częściej pojawiał się w szpitalach niż na oficjalnych wydarzeniach". Z ich śledztwa wynikało, że Ramzan Kadyrow usłyszał diagnozę w 2019 roku. Od tego czasu miał regularnie latać do Moskwy, gdzie poddawał się badaniom.

ZOBACZ: Syn Ramzana Kadyrowa coraz wyżej w rządzie. Nastolatek został ministrem

Nieco inaczej na sprawę patrzyli przedstawiciele ukraińskiego wywiadu wojskowego. Według agentów przywódca Czeczenii od wielu miesięcy zmaga się z chorobą nerek.

Ramzan Kadyrow: Dbanie o zdrowie to inwestycja w przyszłość

Na medialne plotki zareagował sam zainteresowany, który udostępnił na swoich kanałach społecznościowych krótki materiał wideo. Widać na nim jak polityk ćwiczy na siłowni w towarzystwie trenerów. Mężczyźni mają na sobie ubrania z logiem klubu piłkarskiego Terek Grozny grającego w najwyższej klasie rozgrywkowej w Rosji.

"Pracowity dzień zakończył się treningiem i pozytywnym nastawieniem. Aktywność fizyczna poprawie nie tylko sylwetkę, ale także nastrój. Zajęcia wieczorowe to świetny sposób na relaks i naładowanie akumulatorów. Pamiętaj, że dbanie o zdrowie to inwestycja w przyszłość, a konsekwencja i wytrwałość poprowadzą Cię do sukcesu, zarówno w sporcie, jak i w życiu" - czytamy w opisie filmu.

ZOBACZ: Czeczenia. Ramzan Kadyrow ma ofertę dla USA. W zamian chce zniesienia sankcji

"Razem z kolegami z siłowni, trening staje się ekscytujący i interesujący. A duch rywalizacji zmusi wszystkich do dania z siebie wszystkiego. Radzę każdemu pozbyć się w ten sposób napięcia i nabrać sił" - dodano.