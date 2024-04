Polityk Konfederacji Patryk Marjan zostanie nowym prezydentem Bełchatowa. W "Gościu Wydarzeń" mówił, jak zdołał przekonać do siebie mieszkańców miasta. - Chodziłem od domu do domu. Wydaje mi się, że bełchatowianie nie postawili na szyby partyjne, ale na człowieka - wyjaśnił. Stwierdził też, że ma nadzieję, że lider Nowej Nadziei - Sławomir Mentzen - kiedyś zostanie premierem Polski.

Polityk Konfederacji (Nowa Nadzieja) Patryk Marjan zostanie nowym prezydentem Bełchatowa. W drugiej turze wyborów samorządowych uzyskał 62,89 proc. głosów.

Patryk Marjan o swoim sukcesie w Bełchatowie

Marjan w "Gościu Wydarzeń" był pytany o to, jak w tak młodym wieku - 32 lat - został prezydentem miasta. - To sześć lat ciężkiej pracy, konsekwencji, ale cały czas dążyłem do tego, by iść swoją własną drogą. Także zachęcam działaczy, by - niezależnie od poglądów - próbować - mówił.

Polityk wspomniał, że chciał przekonać do siebie ludzi, spotykając się w twarzą w twarz. - Chodziłem od domu do domu, kampania bezpośrednia. Wydaje mi się, że bełchatowianie nie postawili na szyby partyjne, ale na człowieka - mówił.





Prowadzący wspomniał, że Marjan nie epatował swoimi barwami partyjnymi i nie budował kampanii na poparciu bardziej znanych polityków Konfederacji. - Z Konfederacji wziąłem to, co najlepsze - podejście probiznesowe i odrzucenie Zielonego Ładu. (...) Bełchatów poniesie największe skutki tej rewolucji, wypadnie nam wiele miejsc pracy, mamy kompleks górniczo-energetyczny - wyjaśnił prezydent-elekt.

Powiedział też, że przejście na "zieloną energię" nie da odpowiedniej liczby miejsc pracy. - Nie musimy się zgadzać na to, co proponuje Bruksela - podkreślił samorządowiec.

Patryk Marjan a rząd w Warszawie. "Liczę na współpracę"

Patryk Marjan dał do zrozumienia, że samodzielnie nie będzie w stanie "rozgonić czarnych chmur" nad Bełchatowem. - Będziemy musieli się zjednoczyć ponad podziałami politycznymi, stworzyć kapitał społeczny, skupiony wokół przedsiębiorców, branży górniczej czy związków zawodowych - mówił.

Polityk dodał, że zamierza wywierać naciski na Warszawę. - Rząd jest odpowiedzialny za to, co może wydarzyć się w Bełchatowie w wyniku polityki klimatycznej. Będziemy potrzebować wsparcia - powiedział.

W kwestii samorządowców z różnych stron politycznych, Marjan stwierdził, że "chciałby zakończenia wojny polsko-polskiej". - Zamierzam współpracować z każdym - mówił, dodając, że należy "napisać nowy rozdział w historii Bełchatowa".

"Sławomir Mentzen kiedyś zostanie premierem"

Marcjan, pytany czy - jego zdaniem - osobiste zwycięstwo w Bełchatowie przełoży się na dalsze sukcesy Konfederacji - powiedział: Wydaje mi się, że dałem Sławkowi (Mentzenowi) nadzieję, że konsekwencją i ciężką pracą można osiągnąć wiele.

- Myślę, że kwestią czasu jest, nim Sławomir Mentzen zostanie premierem - powiedział prezydent-elekt, dodając, że lider partii Nowa Nadzieja jest bardzo zdeterminowany i pracowity.