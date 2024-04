Premier Donald Tusk spotkał się we wtorek z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. - Rozmawialiśmy o wzmocnieniu naszej współpracy ws. obronności - przekazał szef polskiego rządu. - Przywieziemy tutaj myśliwce Typhoon, które będą patrolować polską przestrzeń powietrzną - ogłosił premier Wielkiej Brytanii.

- Rozmawialiśmy w czasie spotkania w naszej bazie oraz podczas spotkania w cztery oczy przede wszystkim o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie Polski, bezpieczeństwie Wielkiej Brytanii, o bezpieczeństwie Europy w oczywistym kontekście - powiedział Donald tusk na konferencji prasowej po spotkaniu z brytyjskim premierem.

Szef polskiego rządu przypomniał, że "wokół naszych granic panuje wojna". - Nieprzypadkowo Wielka Brytania i Polska stanowią kapitalny przykład dobrej współpracy i koordynacji naszych działań - dodał.

- Rozmawialiśmy również o wzmocnieniu naszej współpracy, w tych formatach, w których Polska i Wielka Brytania już działają ws. obronności - podkreślił Tusk.

Premier przypomniał, że Polska zadeklarowała przystąpienie do europejskiej tarczy antyrakietowej. - Bardzo się cieszę, że będziemy w ramach tej inicjatywy współpracowali bardziej niż dotychczas z naszymi brytyjskimi przyjaciółmi i partnerami - stwierdził.

- Współpraca między Polską i Wielką Brytanią może być i jestem przekonany, że będzie wzorcowym modelem, także dla innych naszych partnerów - dodał.

- Przywieziemy tutaj myśliwce Typhoon, które będą patrolować polską przestrzeń powietrzną. Chcemy również 16 tys. wojsk przysłać tutaj w ramach wsparcia Wielkiej Brytanii - ogłosił premier Rishi Sunak.

Wielka Brytania zwiększy wydatki na obronność

Wcześniej brytyjski premier wraz z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem odwiedzili 1. Warszawską Brygadę Pancerną im. gen. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej.

Podczas wizyty w bazie, Rishi Sunak zapowiedział, że Wielka Brytania zwiększy swoje wydatki na obronność do 2,5 proc. PKB 2030 roku. Decyzję tę uzasadnił rosnącymi zagrożeniami na świecie.

Szef brytyjskiego rządu poinformował, że wydatki na obronność wzrosną z 64,6 mld funtów w bieżącym roku do 78,2 mld funtów w 2028 r., a następnie do 87 mld funtów w 2030 r. Razem oznacza to, że wydatki na obronność w ciągu najbliższych sześciu lat zwiększą się o dodatkowe 75 mld funtów.

- To pokoleniowa inwestycja w brytyjskie bezpieczeństwo i brytyjski dobrobyt, która czyni nas bezpieczniejszymi w kraju i silniejszymi za granicą - podkreślił.

Podczas pobytu w Warszawie Sunak ogłosił również, że Wielka Brytania zapewni dodatkowe 500 mln funtów natychmiastowego finansowania w celu wsparcia najpilniejszych potrzeb wojskowych Ukrainy, w tym zakupu amunicji, obrony powietrznej i dronów, co zwiększy wartość brytyjskiej pomocy w tym roku do 3 mld funtów.

Dodatkowo ministerstwo obrony przekaże ukraińskim siłom zbrojnym pakiet sprzętu wojskowego, obejmujący 60 łodzi bojowych, ponad 400 pojazdów, ponad 1600 pocisków rakietowych i 4 mln sztuk amunicji do broni strzeleckiej.