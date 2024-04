Niemcy będą zarządzać "żelazną kopułą" Europy? Eksperci odpowiadają

W 2022 roku Niemcy zgłosiły Inicjatywę Europejskiej Tarczy Antyrakietowej - ESSI (European Sky Shield Initiative).

Na początku do wspólnej deklaracji przystąpiło 15 państw UE: Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Wielka Brytania. W kolejnych miesiącach dołączyły Dania i Szwecja, Austria i Szwajcaria.

W tym roku do projekty przyłączyły się Turcja i Grecja.

Poza Polską do projektu nie przyłączyły się Francja i Włochy.

Warszawa odrzuciła inicjatywę Berlina, argumentując, że jest w trakcie budowy własnego systemu obrony przeciwpowietrznej, które składającą się z programów Wisła, Narew, Pilica i Piorun.

Wojciech Skurkiewicz, senator Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister obrony narodowej, który stał za decyzją odrzucenia niemieckiej propozycji twierdzi, że systemu tworzonego przez Polskę i tego europejskiego na tym etapie nie można byłoby połączyć. - Dzisiaj wciąż dyskutujemy o europejskiej tarczy, a minęły już dwa lata. A jeśli chodzi o polską obronę przeciwlotniczą wielowarstwową jesteśmy już bardzo zaawansowani - stwierdził.

Przypomniał, że w Polsce są już dwa zestawy baterii Patriot, sześć kolejnych jest zamówionych. - Narew plus wchodzi na wyposażenie polskiego wojska. I tu jest wymierny udział polskiego przemysłu obronnego, Pilica od wielu lat, Piorun również, więc jesteśmy daleko z przodu - powiedział. Zdaniem polityka przyłączenie się do inicjatywy Berlina oznaczałoby dla Polski opóźnieniem zdolności.

Przyznał jednak, że po osiągnięciu swojego potencjału, należałoby przyglądać się europejskiemu projektowi. - Nie mówię tej inicjatywie - zaznaczył. Argumentował, że po pierwsze inicjatywa nie może osłabiać polskich zdolności, a po drugie powinna być oparta o polski przemysł zbrojeniowy, tak żeby nie kupować wszystkiego w Niemczech.

W ostatnim czasie premier Donald Tusk podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów ws. europejskiej tarczy.

Generał Mirosław Różański, były dowódca rodzajów sił zbrojnych, senator Trzeciej Drogi zgodził się ze swoim przedmówcą i stwierdził, że powstający polski system jest bardzo nowoczesny. - Będziemy mieli element IBCS, jesteśmy drugim państwem po USA, który będzie dysponował tym systemem kierowania - dodał.

Generał przytoczył jednak przykład irańskiego ataku na Izrael, który jest terytorialnie mniejszy od Polski 15 razy, a uderzenie odparł z pomocą sojuszników, wskazuje, że potrzebne są "dodatkowe rozwiązania". - Ta propozycja europejska jest w pełni uzasadniona - stwierdził gen. Różański.

- Budowanie systemu europejskiego powinien być też naszym udziałem - powiedział.

Prof. Piotr Grochmalski, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego Akademii Sztuki Wojennej stwierdził, że "kwestia bezpieczeństwa Polski jest fundamentalna i tutaj nie można być naiwnym i trzeba być do bólu pragmatycznym". Jego zdaniem, jeśli system proponowany przez Berlin będzie uzupełniał "nasze zasoby" to należy rozważyć przystąpienie. - Tylko to jest nadal projekt polityczny, w którym Niemcy chcą ugrać dominację w systemie bezpieczeństwa europejskiego - powiedział.

Z kolei komandor Maksymilian Dura z Defence24 stwierdził, że "inicjatywa budowy tarczy europejskiej jest bardzo dobra". - Ja nie mówię, żebyśmy rezygnowali z własnych celów, które mamy, ale pamiętajmy, że my dopiero startujemy - powiedział.

Podkreślił, że polski system jeszcze nie został odpowiednio wyposażony. Dodał, że Polska nie musi w całości przyjmować niemieckiej propozycji.

- To jest system, który wprowadzamy od zera - zaznaczył Skurkiewicz i podkreślił, że "możliwości dostaw są określone".

Były wiceminister obrony przyznał, że nie uczestniczył bezpośrednio w rozmowach na temat tarczy europejskiej, która została odrzucona przez poprzedni rząd. - My słuchaliśmy tego czego oczekują wojskowi. (...) To nie my politycy jesteśmy ekspertami, tylko to wojskowi - podkreślił.

Gen. Różański powiedział, że w takim przypadku "wojskowych" trzeba "spersonifikować", żeby wiedzieć, kto wydał daną opinię. - Chcę stanąć w obronie kolegów, bo jeśli tacy byli i oni maja imię i nazwisko, to proponuję powiedzieć, który z generałów powiedział, że ten system zły. Wtedy bylibyśmy panie senatorze - zwrócił się do Skurkiewicza - precyzyjni.

Senator PiS w odpowiedzi wskazał na biuletyn informacji MON, gdzie można sprawdzić skład rady modernizacyjnej.