- Spotkam się z premierem Donaldem Tuskiem ws. możliwości dołączenia przez Polskę do programu Nuclear Sharing - przekazał prezydent Andrzej Duda. W ten sposób głowa państwa odniosła się do propozycji rozmowy ze strony szefa rządu. - Sam pomysł udziału w programie nie jest nowy. Rozmawiałem na ten temat z prezydentami USA - dodał prezydent Duda.

Prezydent, który przebywa z wizytą w Kanadzie został zapytany przez dziennikarzy podczas briefingu w Edmonton, czy po powrocie do Polski spotka się z premierem Donaldem Tuskiem ws. gotowości do przyjęcia broni nuklearnej w Polsce w ramach Nuclear Sharing.

- Oczywiście, że spotkam się z panem premierem w tej sprawie - odpowiedział Duda.

- Bo dla mnie jasną i oczywistą sprawą jest to, że współpracujemy ze sobą w sprawach dotyczących polityki zagranicznej i w każdej innej sprawie, w której będzie potrzeba - dodał.

Prezydent przekazał, że do tej pory "współpraca układa się dobrze i korzystnie dla Polski". - Każdy z nas ma swój obszar, premier zajmuje się Unią Europejską, a ja relacjami z NATO i ONZ - dodał.

Andrzej Duda zadeklarował chęć rozmowy z Donaldem Tuskiem

- Nuclear Sharing jako pewna idea i pewien sposób budowania sfery bezpieczeństwa jest realizowany przede wszystkim przez Stany Zjednoczone w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego - zauważył prezydent.

Dodał, że "w ramach Nuclear Sharing była rozlokowywana i jest rozlokowana broń nuklearna, chociażby w krajach europejskich należących do NATO, przynajmniej niektórych".

- Rozmawiałem na temat programu Nuclear Sharing z prezydentami USA - przekazał Andrzej Duda. - Potencjalny nasz udział w tym programie wzmocniłby naszą obronność - dodał.

Jak zaznaczył prezydent, żadne decyzje nie zostały jeszcze w tym temacie podjęte. Duda odniósł się do słów rzecznika Kremla Pieskowa, który stwierdził, że w przypadku rozmieszczenia broni nuklearnej blisko granicy Rosji, Moskwa będzie musiała zareagować.

- Jeśli ktoś prowadzi działania agresywne, to jest to Rosja. To ona przesuwa swoją broń w kierunku granicy państw NATO, a nie odwrotnie - przekazał prezydent.

W wywiadzie dla "Faktu" prezydent powiedział, że "jeżeli byłaby taka decyzja naszych sojuszników, żeby rozlokować broń nuklearną w ramach Nuclear Sharing także i na naszym terytorium, aby umocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, to jesteśmy na to gotowi".

Na konferencji w KPRM, Tusk nawiązując do tej wypowiedzi powiedział, że spotka się w tej sprawie z prezydentem.

- Czekam z niecierpliwością na spotkanie z Andrzejem Dudą, bo ta sprawa dotyczy wprost i bardzo jednoznacznie polskiego bezpieczeństwa. I musiałbym dobrze zrozumieć intencje pana prezydenta - powiedział szef rządu.