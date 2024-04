W poniedziałek komisja śledcza ds. afery wizowej przesłuchała byłego szef MSWiA i koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

Michał Szczerba: Przygotowaliśmy się bardzo dobrze

- Mamy wiedzę i dokumenty, próbowaliśmy to skonfrontować z wiedzą i zeznaniami Mariusza Kamińskiego. Przygotowaliśmy się bardzo dobrze, żeby uniknąć sytuacji z przesłuchania Jarosław Kaczyńskiego. Była zgoda premiera na ujawnianie informacji służbowych, niejawnych - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News przewodniczący komisji, Michał Szczerba.

- Zaskoczyło mnie to, że Mariusz Kamiński chciał sobie przypisać zasługi związane z uruchomieniem służb specjalnych ws. afery wizowej. Natomiast z naszych dotychczasowych ustaleń wynika, że to konsulowie z Mumbaju, z Manili, z Hongkongu informowali o tym procederze, który trwał przez cały 2022 rok - podkreślił.

ZOBACZ: Mariusz Kamiński przed komisją śledczą. Kulisy operacji specjalnej CBA

Szczerba pytany, czy Mariusz Kamiński powinien zostać postawiony w stan oskarżenia, odpowiedział, że "nie chce tego przesądzać", ponieważ sprawozdanie komisji nie jest jeszcze gotowe. - Naszym celem jest wyjaśnienie prawdy - zaznaczył.

Według niego Mariusz Kamiński zawiódł jednak zarówno jako minister spraw wewnętrznych oraz jako koordynator służb specjalnych.

Czarnecki o aferze wizowej: Państwo polskie zdało egzamin

Przesłuchanie Kamińskiego ocenił również europoseł PiS Ryszard Czarnecki, który stwierdził, że było to "poważne wystąpienie byłego szefa MSWiA". Przypomniał również, że służby nadzorowane przez Kamińskiego aresztowały kilka osób zamieszanych w tę sprawę.

- Były dymisje w MSZ, była dymisja wiceministra spraw zagranicznych, a więc państwo polskie działało, zdało egzamin - stwierdził.

- To dobrze świadczy o mechanizmach kontrolnych, że te czerwone lampki zapaliły się na czas - dodał.

ZOBACZ: Błyskawiczna odpowiedź Piotra Wawrzyka. Zareagował na słowa Mariusza Kamińskiego

Czarnecki podkreślił jednocześnie, że "to polscy przedsiębiorcy chcieli sprowadzenia do Polski ludzi na czasowe kontrakty". - To było w interesie polskich firm. Oczywiście doszło do pewnych wypaczeń, na które trzeba było reagować i tak się właśnie stało - powiedział.

Michał Szczerba zauważył jednak, że Mariusz Kamiński nie wytłumaczył dlaczego Piotr Wawrzyk cały czas był w rządzie. - W kwietniu 2023 roku jego najbliższy współpracownik, pan Kobos, został aresztowany. Łatwo było połączyć te fakty, natomiast mimo tego Piotr Wawrzyk trzymany był w rządzie do ostatniego posiedzenia Sejmu - stwierdził.

Szczerba: Otworzyliśmy nowy wątek w tej sprawie

Przewodniczący komisji przekazał również, że otworzony został nowy wątek sprawy, którym nie zajmowała się prokuratura. - Chodzi o program "Poland. Business Harbour" w ramach którego wydano 100 tys. wiz - powiedział.

- W Polsce tworzone były fikcyjne oświadczenia pracodawców o stworzeniu miejsca pracy dla obcokrajowca. W oparciu o takie fałszywe oświadczenie wydawane było przez wojewodę zezwolenie na pracę, a następnie wydawano samą wizę - wytłumaczył.

- Ludzie dostawali polską wizę i bardzo często było tak, że nawet się w Polsce nie pojawiali. Ale afera wizowa, to jest również afera reputacyjna, która uderzyła w wizerunek Polski na świecie - podkreślił.

ZOBACZ: M. Szczerba: W całej aferze wizowej może być nawet kilka tysięcy nazwisk

Z jego opinią nie zgodził się Czarnecki, który stwierdził, że polityka zagraniczna często przypomina brutalną grę. - Niemcy, którzy sami powinni się bić w piersi za to "zielone światło" dla milionów migrantów, którzy przybyli do Europy, nie chcą widzieć belki we własnym oku, tylko widzą źdźbło w cudzym oku, w tym przypadku polskim - powiedział.

Według niego stało się tak ponieważ "poprzedni rząd, który bronił polskich interesów, był dla Niemiec nie do przyjęcia i czynnie go zwalczali". - Sprawa z wizami to był jedynie pretekst żeby uderzyć w polski rząd - stwierdził. Czarnecki zwrócił również uwagę, że "wszyscy polscy politycy powinni grać w tej sprawie w jednej drużynie i wspólnie przeciwstawiać się takim ingerencjom zewnętrznym".

Michał Szczerba zapowiedział natomiast, że komisja ponownie przesłucha Mariusza Kamińskiego. - To wszystko się nie zgadza. Chcemy pokazać dokumenty, którymi dysponujemy. Tym razem będzie to więc przesłuchanie niejawne - poinformował.

Wybory samorządowe. "Piękny wieczór dla nas wszystkich"

W drugiej części programu politycy dyskutowali o zakończonych w niedzielę wyborach samorządowych.

- Na pewno pana premiera Tuska i jego formację zabolała kolejna porażka jeśli chodzi o liczbę mandatów i wynik procentowy do sejmików wojewódzkich - ocenił Czarnecki.

- Natomiast jeśli chodzi o duże miasta, to wyniki PiS były gorsze już pięć lat temu, tu się niewiele zmieniło. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę radnych na poziomie gmin i powiatów to tu mieliśmy już dużo lepsze wyniki - podkreślił.

ZOBACZ: Donald Tusk po wyborach. "Nie ma alarmu"

- Za półtora miesiąca mamy dogrywkę w wyborach europejskich i każdy ma szansę je wygrać - dodał.

Michał Szczerba ocenił wybory jako "wielki sukces". - To był piękny dzień i piękny wieczór dla nas wszystkich - stwierdził. Pytany, czy sam wystartuje w wyborach europejskich Szczerba powiedział, że "decyzje jeszcze nie zapadły".

- Ja jestem od pracy. Jest jeden kapitan - Donald Tusk i to on wyznacza nasze role - dodał.

Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" dostępne TUTAJ.