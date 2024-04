- Mam tylko nadzieję, że nie będą mi przerywali, będzie to atmosfera poważna i godna - powiedział Mariusz Kamiński do dziennikarzy jeszcze przed posiedzeniem komisji z jego udziałem.

Kiedy przewodniczący organu Michał Szczerba rozpoczął posiedzeniem, Kamiński poprosił o możliwość swobodnej wypowiedzi. Podkreślił, że nie lekceważy sprawy korupcji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. - Chcę powiedzieć, że to ja byłem pierwszą osobą, która uzyskała informacje w tym zakresie, która uzyskała informacje o możliwych nadużyciach w tych zakresie w MSZ - podkreślił polityk PiS, który w przeszłości kierował resortem spraw wewnętrznych.

- To ja osobiście zleciłem CBA podjęcie tej sprawy i jej wyjaśnienie - dodał Kamiński. Przekazał, że w drugiej połowie lipca 2022 zgłosiła się do niego "osoba informująca", która przekazała mu wiadomość, iż "znany jej na gruncie zawodowym przedsiębiorca złożył jej de facto korupcyjną propozycję dotarcia do MSZ i wzięcia udziału w nielegalnym przyznawaniu wiz obcokrajowcom".

- Ten przedsiębiorca prowadził firmę, w której pracowali cudzoziemcy. Dodatkowo stwierdził, że ma już dojście do MSZ, ale jest to dojście drogie i szuka tańszego - podkreślił Kamiński. Dodał, że "osoba informująca" odmówiła propozycji.

Operacje CBA i kontrolowana łapówka

Kamiński dalej wskazał, że zorganizował spotkanie w CBA z tą osobą 27 lipca 2022 roku. Funkcjonariusze mieli ocenić informatora jako osobę wiarygodną. Następnie były minister MSWiA powiedział, że sprawa była "trudna", ale po "wielu tygodniach wytypowano osobę, która miała kontakt z przedsiębiorcą". - Nie był to pracownik MSZ. Był to Edgar Kobos - powiedział Kamiński.

- Dwukrotnie przeprowadzono niezwykle profesjonalnie, niezwykle odważnie, dwa kontrolowane wręczenia korzyści majątkowej. Tzw. operacje specjalne CBA, za zgodą prokuratury, zgodnie z przepisami. W wyniku pierwszej operacji został zatrzymany przedsiębiorca, który szukał lepszych kontaktów do MSZ - mówił Kamiński. W ramach podobnej operacji zatrzymany został Edgar Kobos, który przyjął 160 tysięcy złotych łapówki od funkcjonariusza pod przykrywką.

- Miała to być pierwsza rata z kwoty 800 tysięcy złotych, których zażądał Kobos, od - jak mu się wydawało - przedsiębiorcy. Był to funkcjonariusz CBA działający pod przykryciem - zaznaczył były minister. Podkreślił, że w sprawie zatrzymano osiem osób, a ostatnią z nich był były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Mariusz Kamiński przed komisją śledczą

Poniedziałkowe przesłuchanie Mariusz Kamińskiego przed komisją śledczą ds. afery wizowej to druga próba przepytania polityka PiS przez posłów. Kamiński miał pierwotnie zeznawać w ubiegłym tygodniu, ale na wezwanie się nie stawił, tłumacząc że tego samego dnia został wezwany do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty nielegalnego głosowania w Sejmie. Kamiński twierdzi, że jest posłem i głosował legalnie.

Kamiński zapewnił jednocześnie, że na poniedziałkowym posiedzeniu się stawi. Kiedy komisja rozpoczęła obrady o godz. 10:00, przewodniczący Michał Szczerba z KO przekazał, że otrzymał pismo od Donalda Tuska, w którym premier zwolnił Kamińskiego z obowiązku zachowania tajemnicy informacji niejawnych. W przeszłości Mariusz Kamiński kierował Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Argumentu o tajemnicy użył wcześniej Jarosław Kaczyński podczas swojego przesłuchania. Prezes PiS podkreślił, że nie może złożyć pełnego przyrzeczenia o mówieniu prawdy przed komisją, ponieważ premier nie zwolnił go z obowiązku zachowania tajemnicy.

Donald Tusk odniósł się do sprawy już po przesłuchaniu Kaczyńskiego. "Podobno prezes Kaczyński czeka na moją zgodę, aby zacząć zeznawać. No więc proszę mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Przed każdą komisją i w każdej sprawie. Zezwalam" - napisał premier w mediach społecznościowych.