M. Szczerba: W całej aferze wizowej może być nawet kilka tysięcy nazwisk

- Wiz wydanych niezgodnie z prawem jest bardzo dużo. To nie tylko 607 wiz - one dotyczą jednego z wątków sprawy. W całej aferze wizowej może być nawet kilka tysięcy nazwisk - mówił Michał Szczerba w programie "Gość Wydarzeń". - Mogę wprost powiedzieć, że wezwanie na przesłuchanie dostaną "grube nazwiska". To osoby, które siedzą na Nowogrodzkiej i mają dostęp do ucha prezesa - dodał.