- Moje głosowanie w Sejmie miało jeszcze miejsce przed wygaszeniem mandatu i przysługiwało mi prawo do tej czynności. To był mój obowiązek. Poza tym 12 kwietnia otrzymałem kolejne pismo z Sądu Najwyższego: poinformowano mnie, że decyzja marszałka Szymona Hołowni została anulowana (o wygaszeniu mandatu posła PiS - red.). Czynności prokuratury są bezprawne i na zlecenie Platformy Obywatelskiej - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Mariusz Kamiński jeszcze przed wejściem do budynku przy ul. Chocimksiej.

Według wiceprezesa PiS "zarzuty to represja z uwagi na jego postawę". Polityk skrytykował także komisję śledczą zajmującą się wyjaśnianiem afery wizowej.

- Przewodniczący komisji urządza sobie happening polityczny. Złożyłem wczoraj w sekretariacie komisji kopię pisma z prokuratury i dlatego dziś tu jestem. Zamierzam pojawić się i zeznawać przed komisją śledczą, liczę że zostanie wskazany mi nowy termin - dodał Mariusz Kamiński.

Komisja śledcza wyznacza nowy termin. "Mariusz unikał odebrania wezwania"

Z ulicy Wiejskiej nadeszła błyskawiczna riposta.

- Mariusz Kamiński unikał odebrania wezwania przed komisję i unikał policjantów (którzy mieli je doręczyć - red.) - przekazał na początku posiedzenia Michał Szczerba. Poseł Koalicji Obywatelskiej ujawnił, że wezwanie wysłano 10 kwietnia i przypomniał, że "jest obowiązek stawiennictwa przed komisją śledczą".

- Nieodebranie wezwania przez Mariusza Kamińskiego uważam za lekceważenie państwa - dodał Szczerba. Przewodniczący komisji ogłosił, że komisja wyznaczyła nowy termin przesłuchania byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji na 22 kwietnia na godzinę 13.

Mariusz Kamiński: Odczytano mi zarzuty, odmówiłem udziału w czynnościach prokuratury

Krótko po godzinie 10:30 Mariusz Kamiński wyszedł z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- Pani prokurator została pouczona przeze mnie i mojego pełnomocnika o postanowieniach Sąd Najwyższego, otrzymała je na piśmie i liczę, że wyciągnie z nich wnioski (...). Zarzuty odczytała, ale ja odmówiłem udziału w czynnościach, wygłosiłem jedynie oświadczenie - powiedział wiceprezes PiS.

Głosowanie w Sejmie. Mariusz Kamiński ma usłyszeć zarzuty

Informację o wezwaniu do prokuratury przekazał sam polityk PiS na początku tygodnia.

- Zostaliśmy wezwani razem z Maciejem Wąsikiem (...) celem ogłoszenia nam zarzutów jakoby nielegalnego udziału w głosowaniach w Sejmie - oznajmił polityk. Jak dodał, razem ze swoim były zastępcą traktują te działania "jako aktywne włączanie się w zwalczanie opozycji w naszym kraju".

- Są to działania całkowicie bezprawne, świadczące o służalczości wielu ludzi w prokuraturze - stwierdził Kamiński.

Komisja śledcza ds. afery wizowej. Mariusz Kamiński żądał zmiany terminu

Wezwanie do prokuratury pokrywa się terminem z posiedzeniem komisji śledczej ds. afery wizowej, podczas którego zeznawać miał właśnie były szef MSWiA. Mariusz Kamiński zaapelował do Michała Szczerby (szef komisji) o zmianę terminu przesłuchania przed komisją i doręczenie mu wezwania w taki sposób, "aby mógł zapoznać się z jego treścią przed kolejnym planowanym posiedzeniem".

"Pan Szczerba zamiast prawidłowo i zgodnie z przepisami informować świadków o posiedzeniu komisji urządza prowokacje i próbuje sterować prokuraturą. Mam bardzo ważne informacje do przekazania opinii publicznej, czekam na prawidłowe wezwanie" - napisał w sieci polityk PiS.

Komisja śledcza bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r. Zakończenie jej prac jest planowane na koniec czerwca. Ostatnim świadkiem ma być prezes PiS Jarosław Kaczyński.