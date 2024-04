Manul imieniem Mania brał udział w konkursie na najpiękniejszego przedstawiciela gatunku na profilu DailyMantle w mediach społecznościowych. Fani dzikich kotów mogli oddawać głosy na swoich ulubieńców. 11 kwietnia Mania wygrała głosowanie w swojej grupie, a następnie kolejne. W półfinale czekała ją rywalizacja z inną kotką imieniem Polly.



Do rozstrzygnięcia jednak nie doszło, ponieważ okazało się, że polski manul został w poniedziałek zdyskwalifikowany. Jednocześnie profil DailyMantle przekształcono na prywatny. Powodów takiej decyzji nie podano.

Manul Mania zdyskwalifikowany. Brak wyjaśnień

Poznańskie zoo – w którym mieszka kotka Mania - przekazało smutną informację. Fani zwierzęcia nie zgodzili się jednak z decyzją profilu, a swoje oburzenie wyrażali w komentarzach. Samo zoo zabrało głos w imieniu Mani.

ZOBACZ: Manul roku wybrany. Poznański Magellan pokonał wszystkich



"Zostałam zdyskwalifikowana. Powodów nie znam. Opiekunowie przekazali mi taką wiadomość, w związku z tym, mimo, że nie zależało mi specjalnie, to się na chwilę odwrócę tyłem. Nie, to nie!" - napisano i opublikowano zdjęcie siedzącej tyłem Mani.

Fani Mani oburzeni. "To prawdziwe oszustwo wyborcze"

Sprawa oburzyła nie tylko kotkę, jej fanów i zoo, ale także polskich polityków. "Sprawa jest poważna" - zaalarmował Mateusz Morawiecki na swoim profilu w mediach społecznościowych. "Mania, nasz piękny manul, została zdyskwalifikowana w konkursie!" - poinformował.



Zaznaczył jednak, że dla niego kotka jest prawdziwym zwycięzcą i zachęcił do odwiedzenia jej w poznańskim zoo.

ZOBACZ: Najpierw Magellan, teraz Kokosanka. Pingwin z gdańskiego zoo podbił serca internautów



Z kolei żartobliwy wpis zamieściła Anna Maria Żukowska. "I to jest prawdziwe oszustwo wyborcze" - napisała w mediach społecznościowych.

Nie będzie kolejnego zwycięstwa. Manul Mania zdyskwalifikowana

Smutek potęguje fakt, że gdyby kot nie został zdyskwalifikowany, mógłby być kolejnym najpiękniejszym manulem z Polski. W zeszłym roku tytuł "najpiękniejszego" przypadł Magellanowi – synowi Manii również zamieszkującego zoo w Poznaniu.



"Magellan ma nadal swój tytuł i nikt mu go nie odbierze, a ja też miałam swoją chwilę sławy" - podała "Mania" w oświadczeniu poznańskiego zoo. "Jak pewnie wiecie, my, manule za rozgłosem raczej nie przepadamy. Miło było, do zobaczenia" - dodano.