Druga połowa kwietnia jak dotąd nie rozpieszcza nas pod względem pogody. W części kraju mamy do czynienia z powrotem zimy. Szczególnie widoczny jest on na Podhalu i w Tatrach, gdzie w nocy z soboty na niedzielę spadł śnieg. W Zakopanem białego puchu leży ok. 5 cm, z kolei na Kasprowym Wierchu jest to aż 81 cm.

Ze względu na występujące warunki atmosferyczne w Tatrach powyżej 1700 m n.p.m. obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Jaka pogoda w niedzielę?

W większej części Polski, wyłączając województwa zachodnie, dzień będzie pochmurny z możliwymi przejaśnieniami. Miejscami przewidywane są opady deszczu. Mieszkańcy północnego wschodu, centrum i krańców południowych powinni spodziewać się deszczu ze śniegiem. W górach i rejonach podgórskich spadnie zaś śnieg.

Termometry pokażą od 3-4 st. C. nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, przez około 7 st. C. w centrum i na zachodzie, do 12 st. C. na południowym wschodzie kraju.

W nocy zimno, nad ranem możliwe przymrozki

W nocy w niektórych regionach Polski słupki rtęci spadną poniżej zera. Na zachodzie i w rejonach podgórskich temperatura minimalna wyniesie -2 st. C., a w centrum około 0 st. C. Najcieplej ponownie będzie na południowym wschodzie: 4 st. C. Synoptycy ostrzegają, że minusowa temperatura może miejscami spowodować oblodzenie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Ze względu na niskie temperatury i możliwość wystąpienia przymrozków Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla niemal wszystkich województw. Będzie ono obowiązywać do wtorku rano i nie dotyczy jedynie Podkarpacia i Lubelszczyzny.