Nie żyje turystyka, która miała poważny wypadek na Szpiglasowej Przełęczy w Tatrach. Ratownicy TOPR przetransportowali ją w ciężkim stanie do szpitala, ale lekarze nie zdołali jej uratować. Nie jest to jedyna interwencja, którą w miniony weekend podjęli ratownicy.

W sobotę sześcioosobowa grupa schodziła ze Szpiglasowej Przełęczy. Jedna z turystek spadła z dużej wysokości "na stromych śniegach".

Na pomoc zostali wezwani ratownicy TOPR, którzy przetransportowali kobietę znajdującą się w ciężkim stanie za pomocą śmigłowca do szpitala w Nowym Targu. Niestety lekarzom nie udało jej się uratować. Zmarła to 34-latka z województwa śląskiego.

Jak podali ratownicy, ewakuacji śmigłowcem wymagali również towarzysze poszkodowanej.

W miniony weekend doszło do podobnego wypadku na Przełęczy Krzyżne. Wówczas grupa turystów schodziła do Doliny Pięciu Stawów, gdy doszło do wypadku. Mieli jednak więcej szczęścia - bez poważnych obrażeń przetransportowano ich śmigłowcem do Schroniska w Stawach.

Nadchodzi zmiana pogody w Tatrach

Ratownicy alarmują, że tylko w ciągu ostatnich dwóch dni musieli udzielić pomocy 21 osobom. "Ładna pogoda sprawiła, że podczas ostatniego weekendu Tatry odwiedziło wielu turystów. W dolinach panowały prawdziwie wiosenne warunki, natomiast wyżej mamy jeszcze pełnię zimy" - ostrzegają ratownicy.

"Wybierając się w wyższe partie Tatr, należy pamiętać o zimowym wyposażeniu oraz posiadać doświadczenie w poruszaniu się w skalno-śnieżnym trenie" - przypominają. W nadchodzącym tygodniu w Tatrach nadejdzie zdecydowana zmiana pogody. Prognozuje się ujemne temperatury połączone z opadami śniegu. Warunki ulegną pogorszeniu.

W związku z tym, taternicy zachęcamy do ciągłego monitorowania informacji na temat warunków do uprawiania turystyki na stronach Tatrzańskiego Parku Narodowego, a także komunikatów lawinowych, które są dostępne tutaj. Obecnie jest ono umiarkowane (drugi stopień zagrożenia).