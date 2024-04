Powódź w Dubaju. Na takie opady nie byli przygotowani

Kraje Zatoki Perskiej toną pod wodą. W Dubaju z powodu obfitych opadów wstrzymano ruch na lotnisku. Część lotów została odwołana, inne przekierowano. Do tragedii doszło w Omanie, gdzie powódź przyczyniła się do śmierci kilkunastu osób, w tym dzieci.

Państwa leżące nad Zatoką Perską walczą z obfitymi opadami. W związku z tym w krajach regionu doszło do gwałtownych powodzi, które przyczyniły się do wielu wypadków, utrudnień, a nawet ofiar śmiertelnych. Chociaż region Zatoki Perskiej słynie raczej z suchej i ciepłej pogody, to deszczowa anomalia zaczęła występować tam coraz częściej.

Powodzie nad Zatoką Perską. W Dubaju wstrzymano loty

W związku ze złą pogodą i gwałtowną burzą, która we wtorek zaskoczyła Zjednoczone Emiraty Arabskie, pasażerowie portu lotniczego w Dubaju musieli uzbroić się w cierpliwość. Lotnisko zadecydowało o wstrzymaniu ruchu i odwołaniu kilkudziesięciu lotów - zarówno wychodzących, jak i przychodzących - ponieważ pasy startowe znalazły się głęboko pod wodą.

ZOBACZ: Powodzie w Rosji. Poziom wody na rzece Ural rośnie. Tysiące mieszkańców ewakuowanych



Lotnisko wydało oświadczenie, że kilka samolotów przekierowano na pobliskie lotniska "ze względu na utrzymujące się wyjątkowe zjawiska pogodowe, które obecnie występują w Zjednoczonych Emiratach Arabskich".



Jak podało BBC, loty wznowiono po ponad dwóch godzinach przerwy.



We wtorek Narodowe Centrum Meteorologii Zjednoczonych Emiratów Arabskich wydało ostrzeżenie pogodowe dla obywateli i podróżujących do dużych miast kraju, w tym Abu Zabi, Dubaju i Szardży.

Tragedia w Omanie. Powódź uderzyła w mieszkańców

Wyjątkowa niebezpieczna sytuacja utrzymuje się od kilku dni w sąsiednim Omanie, gdzie podczas powodzi zginęło kilkanaście osób. We wtorek władze kraju mówiły o co najmniej 18 ofiarach śmiertelnych, a także podkreśliły, że część osób uznana jest za zaginione.

ZOBACZ: Powodzie we Włoszech i Chorwacji. "Morze wylało się na ulice miast"



Wśród ofiar znalazło się 10 uczniów w wieku od 10 do 15 lat, którzy podróżowali busem zmiecionym przez falę powodziową.



W niektórych rejonach kraju raptem w jeden dzień spadło niemal tyle deszczu, co średnia ilość opadów rocznych.