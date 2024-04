Donald Tusk udzielił briefingu prasowego w samolocie po nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Premier podkreślił, że wśród omawianych podczas szczytu tematów, szczególnie ważne z polskiej perspektywy, były kwestie związane z bezpieczeństwem. Liderzy państw członkowskich połączyli się również z Wołodymyrem Zełenskim.

- Prezydent Ukrainy podkreślał natychmiastową, być może rozstrzygającą losy wojny, potrzebę dostarczenia Kijowowi systemów, które mogłyby zwalczać Rosyjskie rakiety i drony - przekazał Tusk.

Jak powiedział szef rządu, Niemcy przekazały Ukrainie kolejny zestaw baterii Partiot oraz wezwały inne państwa dysponujące takimi możliwościami, by przyłączyły się do tej inicjatywy.

Premier: Najbliższe tygodnie mogą rozstrzygnąć o losach wojny w Ukrainie

Premier podkreślił jednak, że apel Berlina nie dotyczył Polski. - Nie mamy w tej chwili wystarczającej ilości Patriotów, by móc się nimi podzielić. Nikt od Polski, jako państwa przyfrontowego, tego nie oczekuje - zapewnił. Dodał, że "wszyscy rozumieją, że musimy chronić własne niebo, m.in. w związku z incydentami z rosyjskimi rakietami".

W konkluzjach szczytu pojawił się zapis zobowiązujący UE do podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa ukraińskiego nieba.

- Wyrażono wspólną intencję, że Europa bierze na siebie część odpowiedzialności za bezpieczeństwo nieba nad Ukrainą - poinformował Tusk.

Premier podkreślił, że sytuacja na ukraińskim froncie jest krytyczna, a najbliższe tygodnie mogą rozstrzygnąć o losach wojny.

- Czekamy na decyzję Amerykanów w sprawie 60 miliardów dolarów dla Ukrainy. W ciągu dwóch dni powinno się to rozstrzygnąć, ale znak zapytania ciągle wisi w powietrzu - powiedział.

Tusk o spotkaniu Dudy z Trumpem: Nie rekomendowałbym, bo wpływa na kampanię w USA

Premier skomentował spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, do którego doszło w Nowym Jorku.

Jak zaznaczył, różnice między byłym prezydentem USA a Polską w stosunku do wojny w Ukrainie są wyraźne.



- Kiedy dowiedziałem się, że prezydent planuje spotkać się z Trumpem, to nie rekomendowałem tego, bo to wpływa na kampanię w USA. Duda otrzymał od nas informacje, czego rząd, który odpowiada za politykę zagraniczną, oczekiwałby od prezydenta - przekazał Tusk.

Premier zaznaczył również, że nie będzie krytykował głowy państwa w kwestii bezpieczeństwa i stosunków wewnątrz państw NATO, ponieważ "nie możemy sobie pozwolić na konflikty na szczytach władzy".

Tusk przekazał, że zwłoka amerykańskiego Kongresu w sprawie przekazania pomocy dla Kijowa jest "naznaczona krwią" i "bardzo osłabiła Ukrainę".

- Strategią polityczną Trumpa jest nieprzewidywalność - podkreślił premier. - Wolę nie zgadywać i nie bawić się we wróżkę - powiedział Tusk, dodając, że lepiej poczekać na sobotnią decyzję Kongresu w sprawie wsparcia dla Ukrainy.

"Apeluję do wszystkich w Polsce, aby nie robili niczego, co może osłabić Ukrainę"

Premier odniósł się także do aresztowania Polaka, któremu przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

- Bezpieczeństwo Ukrainy nabiera szczególnego znaczenia w kontekście informacji o aresztowaniu obywatela Polski, który był w trakcie przygotowań do zamachu na prezydenta Ukrainy - przekazał Tusk.

Jak dodał, "zachowanie prokuratury było jak najbardziej zasadne".

- To pokazuje tylko, nawet jeśli mamy do czynienia z samotnym szaleńcem, jak w tym czasie ważna jest kwestia bezpieczeństwa. Apeluję do wszystkich w Polsce, aby nie robili niczego, co może osłabić Ukrainę - przekazał premier.

Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak przekazała w czwartek, że z ustaleń śledztwa wynika, że "zatrzymany Paweł K. zgłosił gotowość do działania na rzecz wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej".

- Do jego zadań należało zebranie i przekazanie wywiadowi wojskowemu Federacji Rosyjskiej informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Miało to m.in. pomóc w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie głowy obcego państwa - Prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego - dodała.



Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego.