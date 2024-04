Andrzej Duda spotkał się z kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Politycy spotkali się w prywatnym domu byłego prezydenta USA w wieżowcu Trump Tower. Spotkanie rozpoczęło się około 1:30 czasu polskiego, a zakończyło po godzinie 4:00.



- To było przyjacielskie spotkanie, w bardzo miłej atmosferze - oznajmił Andrzej Duda po odbytym spotkaniu.

Spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. "Przyjacielska atmosfera"

"Właśnie zakończyło się spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy i Prezydenta Donalda Trumpa. Przyjacielska atmosfera. Doskonała rozmowa" - poinformował szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek we wpisie zamieszczonym na platformie X.



Z kolei prezydencki minister Wojciech Kolarski określił rozmowy jako "znakomite spotkanie dwóch przyjaciół". - To było znakomite spotkanie. Długa, prawie dwuipółgodzinna rozmowa, przebiegała w znakomitej atmosferze. To było spotkanie dwóch przyjaciół - podał.

ZOBACZ: Andrzej Duda: Zostałem zaproszony przez Donalda Trumpa do jego prywatnego mieszkania



Politycy podkreślali, że spotkanie odbyło się w przyjacielskich stosunkach, a amerykański kandydat zapewniał podczas rozmów o sympatii i uznaniu dla Polski. Sama kampania Trumpa określiła go i Andrzeja Dudę "wielkimi przyjaciółmi".



"Prezydent Trump z radością wspominał swoją przełomową podróż do Polski w 2017 r. i pochwalił Polaków za niezachwianą obronę swojej suwerenności i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa granic Europy przed wszelkimi zagrożeniami" - podała agencja Reutera, cytująca przedstawicieli Donalda Trumpa.

Spotkanie w Nowym Jorku. O czym były rozmowy?

Jeszcze przed spotkaniem Trump podkreślał, że z polskim prezydentem łączą go osobiste relacje. - Polacy go kochają, naprawdę go kochają, to nie jest łatwa rzecz do osiągnięcia. Ale on wykonuje fantastyczną robotę, jest moim przyjacielem i mieliśmy razem cztery wspaniałe lata - mówił wówczas.



Według przekazów, podczas spotkania zostały poruszane tematy m.in. propozycji polskiego prezydenta, aby kraje NATO wydawały co najmniej trzy proc. swojego PKB na obronę.



Według sztabu amerykańskiego kandydata, rozmawiali także o wojnie między Rosją a Ukrainą oraz konflikcie na Bliskim Wschodzie.