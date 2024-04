Poziom rzeki Ural w rosyjskim mieście Orenburg osiągnął 11 metrów i 29 centymetrów - przekazał Reuters powołując się na informację władz regionalnych. Jak dodano, w czwartek poziom wody osiągnął 10 metrów 87 centymetrów.

Więcej wody jest także w rzekach Wołdze oraz Tobole - to efekt gwałtownych roztopów. Z tego powodu Rosja oraz Kazachstan zmagają się z powodziami.

Powodzie w Rosji. Tysiące mieszkańców ewakuowanych

Najpoważniejsza sytuacja jest w obwodzie orenburskim, gdzie 5 kwietnia przerwana została tama na rzece Ural.



Zalanych zostało ponad 10 tysięcy mieszkalnych budynków, zwłaszcza w pobliżu rzeki Wołga oraz na zachodniej Syberii. Ewakuowano tysiące osób.

Burmistrz 550-tysięcznego Orenburga Siergiej Salmin wezwał mieszkańców zagrożonych stref, by je natychmiast opuścili. W obwodzie w powodziach co najmniej pięć osób zginęło.

Powodzie w Rosji. Putin nie odniósł się do sytuacji

Łącznie w Rosji i Kazachstanie zarządzono dotychczas ewakuację ponad 100 tys. osób. Jak przekazano region nawiedziły największe od 70 lat powodzie.

Prezydent Władimir Putin nie odniósł się do sytuacji powodziowych. Rzecznik głowy państwa Dmitrij Pieskow oznajmił, że "to nie czas, by oceniać" działania instytucji państwa w obliczu kataklizmu.

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew powiedział, że powodzie w jego kraju są największe od 80 lat. W całym kraju nakazano już ewakuację 86 tys. osób.

Najbardziej dotknięte obszary to miasta Atyrau, Aktobe, Kustanaj, Astana, północny i wschodni Kazachstan oraz obwód pawłodarski, które w większości graniczą z Rosją i leżą nad rzekami mającymi swoje źródła w Rosji, takimi jak Ural czy Toboł.