To najbardziej zaraźliwy wirus chorobowy na świecie i jeden z najgroźniejszych, a mimo to coraz więcej rodziców nie szczepi przeciwko niemu swoich dzieci. Odra to nie tylko wysoka gorączka i charakterystyczna wysypka, ale i groźba powikłań. Liczba zachorowań w Polsce gwałtownie rośnie, w Europie w zeszłym roku stwierdzono aż 45-krotny skok wykrytych przypadków.