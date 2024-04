Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się ze swoimi wyborcami na konwencji samorządowej w Stalowej Woli. Jarosław Kaczyński podsumował wybory samorządowe, a także okazał wsparcie kandydatom PiS w drugiej turze.



Wezwał także do wzięcia udziału w "wielkim marszu" 10 maja w Warszawie. Data została zmieniona - wcześniej Jarosław Kaczyński zapowiadał to wydarzenie na 18 maja.

"Wielki marsz" w Warszawie. Zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego

W trakcie swojego wystąpienia wyjaśnił, skąd przesunięcie daty tego wydarzenia. 10 maja w Warszawie ma odbyć się protest rolników organizowany m.in. przez NSZZ Solidarność.



- Jeżeli chcemy przejść ten marsz zwycięsko, to musimy stworzyć wielki biało-czerwony front. Ten marsz w Warszawie zainicjowała Solidarność, myśmy mieli inną datę. Ale dzisiaj jest taki czas, że nie ma co się dzielić, trzeba być razem - powiedział Kaczyński podczas konwencji samorządowej PiS.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński wziął do Sejmu książkę. Donald Tusk zakpił z tytułu



Kaczyński podkreślił, że druga tura wyborów to nie jest koniec walki o zwycięstwo. To nastąpi po "bardzo ważnych" wyborach prezydenckich i kolejnych parlamentarnych. Zwrócił się do swoich wyborców i zaapelował o wspólne działanie.

W trakcie przemówienia prezes PiS pogratulował mieszkańcom Stalowej Woli wyników wyborów. Wybory na prezydenta wygrał Lucjusz Nadbereżny, który zebrał ponad 72 proc. głosów. Kandydat PiS otrzymał jeden z najlepszych wyników w całej Polsce.

ZOBACZ: Rafał Trzaskowski poparł Aleksandra Miszalskiego w Krakowie. "Ma pomysł"



- Przyjechałem tutaj, żeby podziękować. Podziękować tym wszystkim naszym rodakom, naszym obywatelom, którzy głosowali na PiS, którzy się nie ulękli, którzy się nie załamali (...) Porwaniami polityków oskarżonych niesłusznie i skazanych niesłusznie z Pałacu Prezydenckiego, tymi działaniami, które wobec nich podjęto. To tworzyło taką atmosferę zastraszenia, wyście się nie przestraszyliście, byliście jak stal i dlatego dziękuję - podkreślił Kaczyński.

Jarosław Kaczyński przeciwny migrantom

W trakcie konwencji Kaczyński wspomniał także o pakcie migracyjnym przyjętym niedawno przez Unię Europejską. Poruszył przy okazji temat Polaka, który zginął w Szwecji. Prezes PiS jest przekonany, że takie tragedie będą się działy także w Polsce, jeśli zostaną u nas przyjęci migranci.

- Jeśli ktoś nie wierzy, to przypomnę tę tragedię, która zdarzyła się niedawno temu w Szwecji. Dziewięć lat temu mówiłem, co się w Szwecji dzieje, wtedy zaatakowano mnie tu w kraju, ambasador Szwecji zgłaszał swoje sprzeciwy. Mówiłem prawdę i ta prawda przez dziewięć lat była nieustannie weryfikowana. Teraz jest zweryfikowana w sposób naprawdę okrutny, także w stosunku do nas do Polaków - przekonywał prezes PiS.