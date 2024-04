Marek Sawicki w programie "Gość Wydarzeń"

Poseł Marek Sawicki został zapytany o huczną imprezę, do której doszło w sejmowym hotelu. Miało podczas niej dojść do interwnecji straży marszalkowskiej - Imprezy między ludźmi i wśród ludzi to raczej jest dobry obyczaj, pytanie tylko czy nie uprzykrzają życia innym - skomentował poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- To nie jest sprawa śmieszna. Przyznam, że trochę martwię się o młodzież z Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo to na ogół Stronnictwo Ludowe słynie z takiego biesiadnego stylu życia, a teraz widzę, że PiS w tym nas przebiło, a mało tego, nie spodziewałam się, że to będą ballady na cześć Grzegorza Brauna. Talenty mają chłopaki, ale muszą jeszcze trochę popracować - przyznał polityk.

Wskazał, że moment zorganizowania tej imprezy nie był odpowiedni. - To posiedzenie Sejmu akurat posłow PiS nie powinno nastrajać. Kwestia zakłócenia porządku zarówno w domu poselskim, ale także w okolicy nie przystoi posłom i oczekuję od marszałka Sejmu wyciągnięcia konsekwencji w tej sprawie - powiedział. Ponadto zabawa miała zostać zorganizowana w nocy 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Tekst jest aktualizowany.

Drugim gościem będzie Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji narodowej oraz pełnomocnik ministra edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów.

Pozostałe odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.