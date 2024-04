Ukraińska armia się wyczerpuje, brakuje dostaw i pieniędzy na prowadzenie skutecznych działań obronnych na froncie. Kluczowa w kwestii pomocy dla Kijowa ma być decyzja amerykańskiego Kongresu, który musi dać zielone światło na przyznanie nowych środków finansowych.

"Konflikt w Ukrainie zakończy się po tym, jak Kongres USA zagłosuje za udzieleniem nowego wsparcia Kijowowi - powiedział Biden" - napisał w mediach społecznościowych Miedwiediew.

Po tym stwierdził, że prezydent USA jest "starcem z demencją". Dalej uderzał też w sprawy wewnętrzne Stanów Zjednoczonych m.in. o "wojnie między republikanami i demokratami".

Miedwiediew zacytował Apokalipsę

Miedwiediew twierdzi, że wypowiedź Bidena w rzeczywistości oznacza: "Zabijajcie się dalej. Im więcej ludzi zginie, tym lepiej. Chcę jak najwięcej śmierci...".

ZOBACZ: Rosja. Dmitrij Miedwiediew reaguje na zapowiedź Sikorskiego. "Nie brać jeńców"

Na koniec do wpisu dołączył fragment Apokalipsy św. Jana - "Oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła".

"Upadek Rosji miałby tragiczne skutki"

Miedwiediew od początku wybuchu wojny w Ukrainie jest bardzo aktywny w mediach, a w swoich przesłaniach zwykle posuwa się do gróźb i obelg.

Kilka tygodni temu napisał w mediach społecznościowych, że "upadek Rosji miałby tragiczne skutki".

ZOBACZ: Wojska NATO w Ukrainie. Dmitrij Miedwiediew mówi, co zrobiłaby Rosja

Polityk stwierdził, że jeśli Ukraina wygrałaby wojnę, to Rosja by się nie poddała i zrobiła wszystko, by odzyskać stracone ziemie. "Doprowadzilibyśmy do globalnej wojny z krajami Zachodu i wykorzystali cały arsenał naszego państwa" - przekazał były prezydent Rosji. Więcej na ten temat TUTAJ.