"Upadek Rosji miałby tragiczne skutki" - napisał Dmitrij Miedwiediew w mediach społecznościowych. Polityk stwierdził, że jeśli Ukraina wygrałaby wojnę, to Federacja by się nie poddała i zrobiła wszystko, by odzyskać stracone ziemie. "Doprowadzilibyśmy do globalnej wojny z krajami Zachodu i wykorzystali cały arsenał naszego państwa" - przekazał były prezydent Rosji.