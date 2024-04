Rafał Trzaskowski opublikował drugie nagranie ze swojej kuchni. Pierwsze, zamieszczone przy okazji Wielkanocy, usunął po fali negatywnych komentarzy. Internauci zarzucali mu stereotypowy podział ról. Tym razem zostały one odwrócone.

Na opublikowanym we wtorek nagraniu to Rafał Trzaskowski kroi warzywa i przygotowuje posiłek, zaś jego żona Małgorzata siedzi przy kuchennym stole.



- Dziękuję kochani za wielką mobilizację w wyborach samorządowych i za powrót do normalności - mówi w krótkim filmie Małgorzata Trzaskowska.

Wideo nawiązuje do życzeń wielkanocnych, które zniknęły z profilu prezydenta Warszawy.

Rafał Trzaskowski opublikował kontrowersyjne nagranie

W Wielkanoc Rafał Trzaskowski opublikował nagranie, które wzbudziło kontrowersje. Widać było na nim prezydenta, który siedzi przy stole, a przy kuchennym blacie krząta się jego żona.



- Drodzy państwo, chciałem państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na święta Wielkiej Nocy. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze - życzył na nagraniu Trzaskowski.

ZOBACZ: Burza po spocie Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy przyznał się do błędu

- Jak najwięcej czasu z rodziną i przyjaciółmi, no i rewelacyjnego Dyngusa - kontynuował prezydent stolicy, na co jego małżonka zareagowała: - Aleś wymyślił!

Wówczas wiceszef PO dopowiedział, wskazując palcem do góry. - A no tak, sąsiad nam zalał kuchnię parę dni temu. No, w każdym razie wszystkiego dobrego.

Wideo zniknęło z profilu prezydenta Warszawy

Wideo wywołało burzę. Internauci wskazywali m.in., że warszawski prezydent zaprezentował się tam w stereotypowy sposób: mężczyzna siedzi i mówi, a kobieta pracuje w kuchni.

ZOBACZ: Rafał Trzaskowski podziękował wyborcom. Rozdawał w Warszawie kawę

Mniej więcej dwie godziny po publikacji spotu prezydent Warszawy wydał krótkie oświadczenie.

"W biegu - i tym kampanijnym, i przedświątecznych przygotowań - czasami popełnia się błędy. Jest błąd, będzie pokuta. O jednym zapewniam - na pewno przez całe Święta nie będę siedział rozparty za stołem. I najważniejsze - Wesołych Świąt! Dla wszystkich" - zadeklarował. Nagranie w efekcie zniknęło z sieci.

Wybory samorządowe 2024. Zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego

Ubiegający się o reelekcję Rafał Trzaskowski wygrał niedzielne wybory na prezydenta Warszawy w pierwszej turze z wynikiem 57,41 proc. Jak wynika z oficjalnych danych przekazanych przez PKW, otrzymał 444 006 głosów.



Drugie miejsce zajął kandydat PiS Tobiasz Bocheński, na którego głos oddało 178 652 wyborców (23,10 proc.). Na trzecim miejscu znalazła się Magdalena Biejat (Lewica), która otrzymała 99 442 głosów (12,86 proc.).