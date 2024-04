Rafał Trzaskowski rozdawał kawę na ulicach Warszawy. Prezydent stolicy chciał w ten sposób podziękować mieszkańcom miasta za zaufanie i oddane na niego głosy w minionych wyborach samorządowych. Poza kawą były też zdjęcia z wyborcami, gratulacje oraz sugestie, co należałoby zmienić w stolicy. Trzaskowski wyjawił, co oznacza dla niego wygrana.

W poniedziałek rano warszawiacy i warszawianki mogli spotkać na ulicach stolicy Rafała Trzaskowskiego. Prezydent miasta postanowił podziękować swoim wyborcom za mobilizację w minionych wyborach samorządowych i umilić im poranek. Przy jednym z wejść do metra na Kabatach Trzaskowski rozdawał kawę.

Rafał Trzaskowski rozdawał warszawiakom kawę

- Jak będziecie tak za mną biegać w siedem kamer, to nikt tej kawy nie weźmie - zażartował prezydent do zebranych dziennikarzy i operatorów. Trzaskowski osobiście proponował i rozdawał przechodniom kawę. Wielu wdawało się z prezydentem w dyskusję.

Jedna z pań przyznała, że jest bardzo zadowolona z podejmowanych przez niego inicjatyw, ale ma parę uwag. - Zawsze na pana głosowałam i myślę, że będę dalej głosować, mimo tego wyrzutu sumienia, jakim jest brak sklepów tu w okolicy - zadeklarowała i pogratulowała dobrego wyniku.

Inna kobieta, która przechodziła obok, przyznała, że jest bardzo zadowolona z wyniku wyborów samorządowych w Warszawie. - Głosowałam na prezydenta, radość bardzo duża. Jak tylko usłyszałam... To jest mój prezydent. Gdybym była młodsza, to bym się w nim zakochała. Jest mądry, języki zna, dobrze się wypowiada, spokój taki czuje się, jak on coś mówi - powiedziała.

Z kolei jeden z przechodniów młodszego pokolenia przyznał, że na Ursynowie brakuje mu stadionu. - Najbliżej muszę dojeżdżać na Agrykolę albo na Skrę i właśnie na Ursynowie wydaje mi się, że brakuje stadionu, bo jest na Koncertowej, ale to jest jedynie 330m i mega ciężko po takim czymś biegać - powiedział wyborca.

- No dobra, wsłuchujemy się w takim razie w potrzeby. Będziemy w razie czego wprowadzać na listę - obiecał prezydent.

Prezydent Warszawy komentuje wyniki wyborów samorządowych

Trzaskowski, pytany przez dziennikarzy o reakcję na wynik wyborów, przyznał, że jest zadowolony. - Oczywiście, że bardzo się cieszę. No trudno się nie cieszyć - powiedział. - Natomiast to jest kwestia zobowiązania. Jeżeli ten wynik jest jeszcze lepszy niż pięć lat temu, kiedy była pełna mobilizacja, to pokazuje, że z jednej strony warszawiacy i warszawianki doceniają to, co udało mi się zrobić i oceniają całą kadencję co cieszy, ale z drugiej strony jest to rzeczywiście zobowiązanie - przyznał polityk.

Dodał również, że "takiego wyniku w Warszawie nie było nigdy". Według sondażu Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze wyborów na prezydenta stolicy uzyskując 59,8 proc.