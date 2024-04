Prezydent uciekł od upału w góry. "Na Kasprowym zjeżdża się dobrze"

Trwa liczenie głosów po niedzielnych wyborach samorządowych. Tymczasem prezydent Andrzej Duda przebywa w poniedziałek w Zakopanem.

Duda skorzystał z końcówki sezonu i braku tłumów na stoku. Ekipa Polsat News spotkała prezydenta podczas chwili odpoczynku w restauracji usytuowanej na Kasprowym Wierchu.

Andrzej Duda zapytany o to, jak jeździ się na Kasprowym, odpowiedział krótko: - Dobrze.

Następnie razem z pozostałymi miłośnikami narciarstwa ustawił się w kolejce do wyciągu.

Pogoda na poniedziałek. Bardzo ciepło w całym kraju

Tymczasem w całym kraju trwa napływ ciepłych mas powietrza. Krótko po świcie temperatury były bardzo wyrównane – od 14 stopni na północnym wschodzie do 16 kresek na południowym zachodzie.

WIDEO: Andrzej Duda na Kasprowym Wierchu

W ciągu dnia w województwach lubuskim i dolnośląskim temperatura może przekroczyć 27 st. C. Słupki rtęci zawędrują powyżej 25 kresek w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku (poza regionami górskimi), na ziemi łódzkiej, w zachodniej części Mazowsza.

W pozostałych regionach nieco chłodniej, z wartościami zbliżonymi do 22-23 stopni.

Wybory samorządowe 2024. Andrzej Duda głosował w Krakowie

Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda w niedzielę wzięli udział w wyborach samorządowych. Para prezydencka oddała swoje głosy w lokalu wyborczym przy ul. Porzeczkowej 3 w Krakowie.

- Chociaż prawnie nie jest to obowiązek, ja uważam to za obywatelski obowiązek. Został przeze mnie wykonany - powiedział prezydent po głosowaniu.

W poniedziałek na konferencji prasowej w PKW o godz. 10:00 przewodniczący Komisji sędzia Sylwester Marciniak poinformował, że do w wyborach do sejmików wojewódzkich do godz. 9:22 w poniedziałek do PKW spłynęły dane z 26 751 obwodów głosowania na ogólną liczbę 31 456 obwodów, czyli - jak wskazał - z 85,04 proc. obwodów.

ZOBACZ: Wybory samorządowe 2024. Konferencja Państwowej Komisji Wyborczej

Gdy tylko podana zostanie informacja o przeliczeniu 100 proc. głosów ze wszystkich komisji w danym okręgu ogłaszane są całościowe wyniki.

Jak wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla telewizji Polsat, TVN i TVP, w wyborach do sejmików województw Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33,7 procent głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,9 procent głosów. Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 13,5 procent głosów.