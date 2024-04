Na konferencji prasowej w PKW o godz. 10.00 przewodniczący Komisji sędzia Sylwester Marciniak poinformował, że do w wyborach do sejmików wojewódzkich do godz. 9.22 w poniedziałek do PKW spłynęły dane z 26 751 obwodów głosowania na ogólną liczbę 31 456 obwodów, czyli - jak wskazał - z 85,04 proc. obwodów.

Szef PKW przekazał ponadto, że jeśli chodzi o rady powiatów, to do tej pory wprowadzono dane z 20 325 obwodów głosowania na ogólną liczbę 24 705 obwodów, czyli 82,27 proc. Według Marciniaka do tej pory wyniki z największej liczby obwodów spłynęły w przypadku wyborów do rad gmin, miast i rad miejskich - z 30 602 obwodów na ogólną liczbę 31 456 obwodów, czyli 97,29 proc.

ZOBACZ: Wybory samorządowe 2024. Kto wygrał w Gdyni? Zaskoczenie po 26 latach

W przypadku wyborów wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast do godz. 9.22 wprowadzono dane z 30 641 na 31 456 obwodów, czyli 97,41 proc. - poinformował szef PKW.

Jak również przekazano na konferencji, jeśli chodzi o wybory do warszawskich rad dzielnic, to dane spłynęły z 758 na 847 obwodów, co stanowi 89,48 proc. obwodów.

Frekwencja w wyborach

Przewodniczący przekazał, że w obwodach, z których otrzymano dane oddano 12 632 438 głosów (ważnych kart do głosowania), co stanowi 51, 33 proc. liczby osób uprawnionych do głosowania w tych obwodach.

Najwyższa frekwencja była w woj. mazowieckim, świętokrzyskim i łódzkim.

Z kolei według częściowych danych najniższą frekwencję odnotowano w woj. opolskim, śląskim i zachodniopomorskim.

- Jeśli chodzi o wyniki wyborów, to będziemy je mieć, jeśli będziemy mieli 100 proc. protokołów ze wszystkich komisji w kraju. Już na przykładzie wszystkich poprzednich wyborów wiemy, że jedna komisja potrafi nam wstrzymać całość - przekazała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

- Nie ma konieczności oczekiwania na informacje PKW, bo to są tylko zbiorcze wyniki - dodała.

Wyniki wyborów samorządowych. Exit poll

Według sondażowych wyników podanych przez Ipsos dla trzech stacji telewizyjnych (Polsat, TVP, TVN) frekwencja w zakończonych o godz. 21 wyborach samorządowych wyniosła 51,5 proc.

ZOBACZ: Wybory samorządowe 2024. Polki i Polacy wybrali

Według tego samego sondażu exit poll w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju najwięcej głosów zdobyło PiS - 33,7 proc., Koalicja Obywatelska dostała 31,9 proc., Trzecia Droga - 13,5 proc. Na dalszych miejscach znalazła się Konfederacja - 7,5 proc., Lewica uzyskała 6,8 proc., a Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy - 2,7 proc. głosów. Na inne, lokalne komitety wyborcze zagłosowało w wyborach do sejmików 3,9 proc. wyborców.

Według tego samego sondażu w głosowaniu do sejmików Koalicja Obywatelska zwyciężyła w 10 województwach, a PiS w sześciu.